El final de What If 4: Así cambia Doctor Strange Supreme el Multiverso de la Locura

Doctor Strange Supreme en el capítulo 1x04 de What If

Doctor Strange Supreme en el capítulo 1x04 de What If - MARVEL STUDIOS

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Según adelantó el guionista y productor ejecutivo de What If...? (Qué pasaría si...?), A.C. Bradley, la serie tendrá consecuencias dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Probablemente, de todos los que hasta ahora se han emitido, el cuarto capítulo sea el que podría dejarse notar de forma más decisiva en el futuro de la 'macrofranquicia' y, concretamente, en algunas de las producciones más esperadas por los marvelitas.

En último episodio de la serie, el Doctor Strange ha tenido que enfrentarse a una versión alternativa de su destino mostrado en las películas, algo que le ha llevado a abrazar su reverso más tenebroso... y también más trágico.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En esta ocasión, el Vigilante ha mostrado una realidad alternativa en la que tras sufrir un accidente de tráfico el Doctor Strange en lugar de perder su capacidad para operar, pierde a su novia, Christine. Esto le lleva a retroceder en el tiempo para intentar salvarla, utilizando el poder del Ojo de Agamotto.

Sin embargo, por mucho que viaja en el tiempo, siempre hay un motivo por el que ella acaba muriendo. El Anciano le revela entonces a Strange que la muerte de Christine es un Punto Absoluto en el Tiempo, un evento que no puede ser modificado, ya que cambiarlo requiere muchísimo poder y, además, podría tener consecuencias catastróficas.

Strange, lejos de desistir, viaja hasta la biblioteca de los libros perdidos de Cagliostro, donde descubre que para lograr romper uno de esos puntos absolutos del tiempo es necesario contar con mucho más poder del que ahora mismo tiene. Su solución: absorber poder de otros seres místicos. De este modo, el personaje de Cumberbatch engulle la fuerza vital de cientos de criaturas tales como gnomos, dragones y otros monstruos cada vez más poderosos... y peligrosos.

Fagocitar todo este poder le convierte en el Doctor Strange Supremo, el personaje, totalmente corrupto, acaba por absorber también a su versión inicial, que la Anciana desdobló en un momento dado para intentar parar a Strange con otro Strange en la misma realidad, alcanzando así su forma de mayor poder. De este modo, el superhéroe es capaz de revivir finalmente a Christine, quien horrorizada huye de él al descubrir el monstruo en el que se ha convertido.

¿EL PRÓLOGO DEL MULTIVERSO DE LA LOCURA?

Al haber cambiado este punto fijo en el tiempo, toda la realidad comienza a desmoronarse, haciendo que su Universo desaparezca y todo por lo que ha luchado se destruya. Strange pide entonces entre sollozos ayuda del Vigilante, quien se niega a socorrerle. Esta variante oscura del Hechicero Supremo se queda al final del capítulo, por tanto, solo y sin nada por lo que luchar tras haber destruido toda su realidad, con un inmenso poder y con plena conciencia de la existencia del Multiverso.

De acuerdo a los rumores que indican que el villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness será una variante malvada de sí mismo, el final de este capítulo podría haber servido de adelanto de lo que está por venir en la segunda cinta del personaje. Quizá, habiendo destruido su propio Universo, el Doctor Strange Supremo trate de viajar a otras realidades donde poder vivir... incluso dominarlas o destruirlas por despecho.

Para conocer cómo seguirá desarrollándose el Multiverso, los espectadores tendrán que esperar al estreno del cuarto episodio de What If...?, disponible en Disney+ desde el 8 de septiembre.