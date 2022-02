¿Tom Cruise es Superior Iron Man en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ha desatado la un tsunami de especulaciones y teorías entre los fans de Marvel. Con el caos desatado entre las diferentes realidades, todo parece posible ahora dentro del UCM incluyendo el regreso de viejos conocidos, como los X-Men con el profesor Charles Xavier a la cabeza, o la llegada de nuevos personajes. Y entre estos últimos llama especialmente la atención el nuevo Iron Man que podría estar encarnado por Tom Cruise.

Las especulaciones sobre el posible fichaje de Cruise por el UCM se han incrementado en las últimas semanas, cuando una presunta filtración salida de algunos de los asistentes a los primeros pases de prueba de la película realizados por Marvel Studios, apuntó la presencia de una variante de Iron Man interpretada por el protagonista de Top Gun o Misión Imposible.

Y esto es lo que, precisamente, aseguran ver muchos fans de Marvel al final del tráiler. En la fugaz sucesión de planos, se puede ver cómo Wanda Maximoff se enzarza en una lucha contra un personaje sumamente poderoso. Su aspecto parece revelar que puede tratarse del mismísimo Tony Stark y la teoría que más fuerza está cobrando entre los fans es que sería una variante conocida como Superior Iron Man interpretada por Tom Cruise.

Se trata, según los cómics de una versión de Iron Man que, los eventos ocurridos en AXIS, donde los Vengadores y los X-Men se enfrentaron juntos a Cráneo Rojo, cuenta con una personalidad y un aspecto bastante cambiado. Y es que, además de convertirse en alguien más poderoso y despiadado, esta variante ha cambiado sus representativos colores rojo y dorado por una nueva armadura plateada con una diadema en su cabeza que deja casi por completo su rostro al descubierto.

No hay que olvidar, además, que el tráiler parece confirmar la llegada al UCM de los Illuminati cuando Strange se ve forzado a rendir cuentas ante un tribunal por la "profanación de la realidad" que cometió en Spider-Man: No Way Home. Se trata de una logia secreta compuesta por algunas de las mentes más brillantes de Marvel entre las que en las grapas se encuentran, el Profesor Charles Xavier, Mr. Fantástico, el propio Strange y, también, Tony Stark.

"Deberíamos contarle la verdad", dice un personaje calvo que nunca muestra su rostro pero todo indica podría tratarse de Charles Xavier, líder de los X-Men, y a quien volvería a encarnar Sir Patrick Stewart.

"Parece que después de que el Doctor Strange es capturado por los Iluminati está a punto de conocer al Profesor X y al Superior Iron Man", señala un usuario.

"Es maría Rambeau, Superior Iron Man o Nova", apunta otra fan.

"Es Superior Iron Man", afirma otro seguidor.

"Por favor, que sea Tom Cruise como Tony Stark/Iron Man y su armadura de Superior Iron Man por favor", pide un usuario.

Sin embargo, para confirmar todas estas especulaciones habrá que esperar a principios de mayo cuando, dirigida por Sam Raimi, llegue a los cines Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.