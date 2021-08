Así conecta What If 1x01 con Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness

¿Ha adelantado What If... detalles sobre Doctor Strange 2?

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

El primer capítulo de ¿Qué pasaría si...? (What If...?) ha mostrado a los espectadores qué hubiera sucedido si en lugar de Steve Rogers hubiera sido Peggy Carter quien recibiera el suero del supersoldado. A raíz de esta premisa, los fans de Marvel han podido conocer un desarrollo de los acontecimientos muy diferente al visto hasta ahora en las películas.

Pero, al margen de este giro sobre lo ya conocido, la serie podría haber presentado a quien será, ni más ni menos que el villano de la próxima película del Doctor Strange.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Durante el tramo final del episodio, Cráneo Rojo activa en la fortaleza de Hydra un portal con el propósito de trasladar a su mundo a una extraña criatura tentacular a la que pretende utilizar para dominar el mundo. La Capitana Carter, con ayuda de Rogers, logra devolverlo al interior del portal, sacrificándose a sí misma y apareciendo 70 años después en la base de Shield.

Aunque el monstruo al que Cráneo Rojo está invocando apenas es visto, más allá de sus tentáculos, todo apunta a que se trata de Shuma-Gorath, una criatura que aparece en los cómics y que, según las últimas informaciones, podría ser el villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya que en las viñetas, este descomunal ser está muy ligado al concepto del Multiverso.

Todavía es pronto para saber si, efectivamente What If...? está adelantando quién será el villano de la película o si por el contrario solo se trataba de un monstruo genérico. También cabe la posibilidad que el resto de episodios que contiene la serie den más pistas sobre cómo enlaza la serie con el Multiverso. Para descubrirlo, los fans tendrán que esperar al episodio 2 de ¿Qué pasaría si...?, disponible en Disney+ desde el 18 de agosto.