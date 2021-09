What If 1x04 de Doctor Strange redefine el Multiverso Marvel: ¿Qué son los Puntos Absolutos del Tiempo?

Doctor Strange en What If...?

El cuarto episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) muestra una desoladora historia alternativa del Doctor Strange que narra qué hubiera pasado si "Stephen Strange hubiera perdido el corazón en lugar de las manos".

Como los espectadores recordarán, en la primera película de Doctor Strange, el personaje de Benedict Cumberbatch tuvo un terrible accidente de coche en el que se destrozó las manos y quedó incapacitado para ejercer como cirujano. Decidido a conseguir volver a usar las manos como antes, comenzó una obsesiva investigación que le llevó a dar con las artes místicas y, más adelante, a convertirse en el Hechicero Supremo.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En la historia desarrollada en este episodio, Strange no se destroza las manos, sino que pierde en el accidente de tráfico a su gran amor: Christine Palmer. Tras aprender a usar la magia esta versión alternativa de Strange también es encargado de custodiar el Ojo de Agamotto, la Gema del Tiempo.

Pero algo oscuro sigue creciendo en él, ya que no ha sido capaz de superar la profunda depresión en la que se sumió por la muerte del personaje de Rachel McAdams. Así, obsesionado con traerla de vuelta, comienza a experimentar con el tiempo para viajar al pasado y salvarla.

Sin embargo, por mucho que lo intente, y por muchas decisiones que trate de cambiar, de un modo u otro Christine siempre muere. Sumido en una suerte de 'día de la marmota', en un momento de máxima desesperación dentro de este bucle de muerte y dolor, la Anciana contacta con Strange y le explica algo que cambia para siempre el modo en que los viajes en el tiempo habían sido presentados hasta ahora en Marvel. Se trata del concepto de los 'Puntos Absolutos del tiempo'.

¿QUÉ SON LOS PUNTOS ABSOLUTOS?

Tanto en Vengadores: Endgame como en la serie de Loki, los viajes en el tiempo parecían estar basados en una suerte de libre albedrío. Es decir, los personajes podían desplazarse a otro tiempo y hacer lo que quisieran, a pesar de que las consecuencias de estos actos pudieran tener efectos terribles, como generar Multiversos a través de los 'eventos nexo' que crean nuevas realidades, nuevas ramas temporales.

En este episodio, la Anciana revela que ese libre albedrío tiene sus límites, ya que hay sucesos que son un punto fijo en el tiempo. Como ya se ha planteado en otras series de esta temática, como Doctor Who o Dark, hay sucesos que son inamovibles dentro de la línea temporal y que, por mucho, que uno se empeñe en alterarlos, siempre acabaran por suceder de un modo u otro.

La muerte de Christine en este Universo sería uno de esos 'puntos absolutos del tiempo', algo que no puede ser alterado y que de serlo... destruiría todo un universo. "Aquí es donde empieza su viaje, con la muerte de la Doctora Palmer. Abrumado por la pérdida buscará respuestas en las artes místicas, en mí", le explica la Anciana a Strange que le pide a la hechicera que le ayude a "resucitarla"

"No puedo, nadie puede. Su muerte es un Punto Absoluto en el Tiempo. Inalterable. Inamovible. Sin su muerte usted nunca hubiera vencido a Dormammu ni llegado a Hechicero Supremo y protector del Ojo de Agamotto. Si borra su muerte, jamás emprenderás ese viaje", proclama la Anciana que avisa a Strange que intentar cambiar un Punto Absoluto "pondrá en peligro todo el Universo". Pero Strange se niega a resignarse, y asegura que "nada es imposible" y que solo necesita "más poder".

"Ni los grandes hechiceros del pasado consiguieron revertir los Puntos Absolutos", insiste la Anciana que vuelve a avisar: "Stephen, este camino solo lleva a la oscuridad y la destrucción de esta realidad, por favor... no lo haga o me veré obligada a detenerle". Pero Strange no se rinde y, tras investigar en los Libros Perdidos de la Biblioteca de Cagliostro, comienza a acumular poder, absorbiendo seres místicos, hasta conseguir su objetivo.

LA GRAN JUGADA DE LA ANCIANA

Pero lo que no sabía este Strange es que en ese encuentro con la Anciana, en su breve enfrentamiento, ésta realizó otra maniobra que también supone un importante cambio dentro del funcionamiento del Multiverso Marvel.

El personaje de Tilda Swinton desdobló a Strange para que, dentro de la misma realidad, coexistieran dos líneas temporales diferentes: en una Strange sigue adelante con su oscura deriva usando la Gema del Tiempo para intentar, cueste lo que cueste, que Christine no muera... mientras que en otra Strange entra en razón y, con gran pesar de su corazón, sigue con su vida. Es ante este último ante el que la Anciana se aparece para darle explicaciones cuando ve que, por efecto de los actos del otro Strange, el universo se esta desvaneciendo.

"Recurrí al poder de la dimensión oscura para dividir la línea temporal, para dividirlo a usted, permitiendo que hubiera dos líneas temporales posibles sucediendo en un mismo universo", explica la Anciana que reconoce que esto es "extremadamente peligroso" pero que recurrió a esta artimaña consciente de que solo Strange podría detener a Strange.

"¿Ahora tengo un gemelo malvado?", pregunta incrédulo el personaje de Benedict Cumberbatch. "Más bien desarriado", apostilla la hechicera que explica que aunque la versión oscura de Strange consiguiera revertir el Punto Absoluto que supone la muerte de Christine, no conseguiría salvarla ya que "la paradoja temporal resultante destruirá este universo".

Para seguir descubriendo el funcionamiento de los viajes en el tiempo y del Multiverso, los fans de Marvel tendrán que esperar al quinto episodio de What If...?, disponible desde el 8 de septiembre en Disney+.