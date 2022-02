Doctor Strange 2: Un nuevo Black Panther llega a Marvel para formar los Illuminati

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

El tráiler de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' dejó varias sorpresas, especialmente en lo relacionado con el tribunal que juzgará a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), pues son varios los personajes insinuados, como el Profesor X de los X-Men, quien volvería a ser interpretado por Patrick Stewart, o Reed Richards. Entre ellos, hay fans que aseguran haber visto también a Black Panther. ¿Significa eso que Marvel ha decidido finalmente sustituir al fallecio Chadwick Boseman en el papel de T'Challa?

Con la posibilidad más que plausible de que debuten los Illuminati en el UCM, la idea de traer de regreso a T'Challa es algo que ha ido comentándose desde hace un tiempo. Tras la trágica muerte de Boseman en 2020, Marvel Studios inicialmente declaró que no habría sustituto para el superhéroe africano.

Cuando se anunció 'Black Panther: Wakanda Forever', Ryan Coogler comentó que la película honraría el legado de Boseman. No obstante, son cada vez más los fans que están a favor de que Black Panther encuentre un nuevo rostro, tal y como era el deseo del propio Boseman, ya que consideran que un nuevo T'Challa podría seguir inspirando a público de todo el mundo. De hecho, la petición para que haya un relevo para Boseman obtuvo más de 50.000 firmas.

Aunque solamente Charles Xavier es el más fácil de identificar, ya que quien se dirige al Doctor Strange, entre los miembros del tribunal hay un misterioso personaje que parece tener una suerte de collar alrededor del cuello. Black Panther encajaría en ese perfil. En los cómics, T'Challa está relacionado con los Illuminati, pues estuvo presente cuando se formaron, aunque inicialmente estaba alejado del grupo.

Is Marvel introducing some kind of "MCU Illuminati" team?

originaly it had 6 members in the team - Ironman, Doctor Strange, Professor X, Namor, Mr Fantastic & Black Bolt. The 2nd seat looks like it could Black Panther or Black Bolt. #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness pic.twitter.com/UbUOnRBr8D