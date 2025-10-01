MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Un asesino en serie, un veterinario asilvestrado o el payaso más aterrador de la historia son algunos de los protagonistas de las series más destacadas que verán la luz durante este mes de octubre. Un mes en el que, además, se darán cita regresos tan esperados como The Witcher, con nuevo rostro, La diplomática o La ruta.

Estas son las 20 series más destacadas que se estrenarán en octubre de 2025.

MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN

Plataforma: Netflix | Estreno: 3 de octubre | Temporada: 3

La tercera entrega de la macabra antología de Ryan Murphy e Ian Brennan se centra en Ed Gein, el asesino en serie de Wisconsin de los años 50 cuyas atrocidades inspiraron películas como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos. Charlie Hunnam interpreta a Gein, con Laurie Metcalf como su obsesiva madre Augusta, en una serie que explora cómo el aislamiento, la psicosis y la obsesión materna lo convirtieron en uno de los criminales más perturbadores de la historia.

ZOOMERS

Plataforma: Amazon Prime Video | Estreno: 3 de octubre | Temporada: 1

Dirigida por Óscar Pedraza, esta serie sigue a Javi, un joven de 18 años que tras una tragedia personal desarrolla una visión única del mundo, junto a un grupo de estudiantes universitarios navegando sus primeros años en la universidad. Protagonizada por Biel Rossell, Azul Guaita, Berta Castañé, Itziar Atienza y Héctor de Miguel, Zoomers promete ofrecer una mirada fresca sobre la Generación Z española.

ANIMAL

Plataforma: Netflix | Estreno: 3 de octubre | Temporada: 1

Rodada íntegramente en Galicia y protagonizada por Luis Zahera, esta comedia sigue a Antón Gandoy, un veterinario rural obligado a trabajar en una tienda de animales de lujo en A Coruña tras el cierre de explotaciones ganaderas. Con su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) como jefa, Atón deberá enfrentarse a un mundo completamente ajeno en nueve capítulos cuyo reparto cuenta también con nombres como Carmen Ruiz, Antonio Durán 'Morris' y Sergio Abelaira.

IT: BIENVENIDOS A DERRY

Plataforma: HBO Max | Estreno: 26 de octubre | Temporada: 1

Esta precuela de las exitosas películas basadas en la novela de Stephen King se desarrolla en los años 60, explorando los eventos que desatarron el terrorifico mal en Derry. Creada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs (quienes trabajaron en las películas), la ficción está protagonizada por Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar y Stephen Rider, con Bill Skarsgard retomando su icónico papel del tétrico payaso Pennywise. Una serie que, además, promete regalar a los espectadores interesantes conexiones con otras obras de King.

THE WITCHER

Plataforma: Netflix | Estreno: 30 de octubre | Temporada: 4

Tras los eventos de la tercera temporada, Geralt, Yennefer y Ciri deben atravesar un continente devastado por la guerra, separados entre sí. Este es el esperado debut de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia, reemplazando a Henry Cavill. Anya Chalotra y Freya Allan retornan como Yennefer y Ciri, con nuevas incorporaciones como Laurence Fishburne como Regis, Sharlto Copley como Leo Bonhart y James Purefoy como Skellen.

LA SUERTE

Plataforma: Disney+ | Estreno: 8 de octubre | Temporada: 1

Creada por Paco Plaza y Pablo Guerrero, esta comedia española sigue a David (Ricardo Gómez), un joven taxista y opositor, que tras salvar al chófer de una cuadrilla taurina se convierte en el conductor de El Maestro (Óscar Jaenada), un legendario torero que intenta regresar. Con guión de Diana Rojo y Borja González Santaolalla, explora el mundo de la tauromaquia y las supersticiones.

EL CENTRO

Plataforma: Movistar Plus+ | Estreno: 9 de octubre | Temporada: 1

Este thriller de espionaje creado por David Moreno se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia español. Tras un asesinato que destapa una operación rusa, los agentes del CNI deben desmantelarla mientras buscan a un traidor. Protagonizada por Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Elisabet Casanovas, Clara Segura y Tristán Ulloa.

VICTORIA BECKHAM

Plataforma: Netflix | Estreno: 9 de octubre | Temporada: 1

Tras el éxito de la docuserie sobre David Beckham, Netflix ofrece una mirada íntima sobre la transformación de la cantante de las Spice Girls de estrella pop a diseñadora de renombre internacional. Dirigida por Nadia Hallgren, esta docuserie sigue a Victoria mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

SIN GLUTEN

Plataforma: Amazon Prime Video | Estreno: 10 de octubre | Temporada: 1

Creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, guionista de comedias como La que se avecina, Machos Alfa o Muertos S.L., la serie sigue a un chef caído en desgracia por el alcoholismo (Diego Martín) que debe reinventarse como profesor en un centro de formación para personas en riesgo de exclusión. El elenco incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Teresa Cuesta y Antonio Resines.

LA DIPLOMÁTICA

Plataforma: Netflix | Estreno: 16 de octubre | Temporada: 3

La tercera temporada retoma la historia de Kate Wyler (Keri Russell) tras acusar a la nueva presidenta Grace Penn (Allison Janney) de terrorismo, mientras Kate enfrenta la posibilidad de convertirse en vicepresidenta. Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn y Rory Kinnear retornan, con la incorporación de Bradley Whitford como el esposo de Penn en una reunión de The West Wing.

LAZARUS

Plataforma: Amazon Prime Video | Estreno: 22 de octubre | Temporada: 1

Creada por Harlan Coben y Danny Brocklehurst, esta miniserie de terror psicológico de seis episodios sigue a un psicólogo forense (Sam Claflin) que investiga asesinatos sin resolver tras regresar a su hogar familiar después de la muerte de su padre (Bill Nighy). El reparto incluye a Alexandra Roach, David Fynn, Karla Crome y Kate Ashfield.

PEQUEÑOS DESASTRES

Plataforma: HBO Max | Estreno: 23 de octubre | Temporada: 1

Adaptación de la novela de Sarah Vaughan, este thriller psicológico explora la amistad entre cuatro madres que se conocieron en clases de preparación al parto. Cuando Jess (Diane Kruger) lleva a su hija al hospital con una herida inexplicable, comienzan a desmoronarse secretos. Protagonizada también por Jo Joyner, Shelley Conn y Emily Taaffe.

NADIE QUIERE ESTO

Plataforma: Netflix | Estreno: 23 de octubre | Temporada: 2

Continúa la comedia romántica creada por Erin Foster sobre Joanne (Kristen Bell), una presentadora de pódcast agnóstica, y Noah (Adam Brody), un rabino, mientras navegan su improbable relación. La segunda temporada suma a Leighton Meester (esposa real de Brody) al elenco, junto a Miles Fowler, Alex Karpovsky y Arian Moayed, explorando los desafíos de su romance intercultural y religioso.

ENTREPRENEURS

Plataforma: Disney+ | Estreno: 23 de octubre | Temporada: 1

Dirigida por Álex de la Iglesia, Rodrigo Ruiz Gallardón y Adolfo Martínez Pérez, esta comedia protagonizada por el dúo cómico Pantomima Full (Rober Bodegas y Alberto Casado) explora el mundo del emprendimiento español. Dos emprendedores luchan por sobrevivir en un coworking llamado No Comfort Zone, descubriendo que el éxito requiere más contactos que buenas ideas. Aura Garrido y Gonzalo de Castro completan el reparto.

LOOT

Plataforma: Apple TV+ | Estreno: 15 de octubre | Temporada: 3

Esta comedia creada por Alan Yang y Matt Hubbard continúa explorando la vida de Molly Novak (Maya Rudolph), una multimillonaria que tras su divorcio decide involucrarse en su fundación benéfica. La serie, que mezcla sátira sobre la riqueza con momentos de corazón, retorna con nuevas aventuras y desafíos para sus personajes.

MUERTE EN LA FAMILIA MURDAUGH

Plataforma: Disney+ | Estreno: 15 de octubre | Temporada: 1

Esta miniserie protagonizada por Patricia Arquette y Tom Clarke se centra en una prominente familia de Carolina del Sur que encubría actividades ilícitas. Basada en el caso real de los Murdaugh que conmocionó a Estados Unidos en 2023, la producción explora cómo el poder y los privilegios ocultaron décadas de crímenes.

LA RUTA VOL. 2: IBIZA

Plataforma: Atresplayer | Estreno: 26 de octubre | Temporada: 2

Creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler (quien dirige), esta segunda temporada traslada la acción a Ibiza en 1996. Marc (Álex Monner), DJ residente de Amnesia, descubre la historia de sus padres en los años 70 mientras la isla se convierte en la capital del ocio mundial. Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar se unen al elenco.

NCIS: EUROPE

Plataforma: SkyShowtime | Estreno: 27 de octubre | Temporada: 1

Este esperado spin-off de NCIS reúne a Michael Weatherly y Cote de Pablo retomando sus icónicos papeles de Tony DiNozzo y Ziva David. La serie sigue a la pareja mientras navegan nuevos desafíos juntos, cumpliendo el deseo de millones de fans de la serie original que esperaban este reencuentro.

RESPIRA

Plataforma: Netflix | Estreno: 31 de octubre | Temporada: 2

Creada por Carlos Montero, esta segunda temporada sigue al equipo del hospital Joaquín Sorolla, ahora bajo gestión privada. Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez y Manu Ríos retornan, con la incorporación de Rachel Lascar. En los nuevos capítulos destaca también el debut como actor de Pablo Alborán interpretando a un cirujano del centro hospitalario.

DIME TU NOMBRE

Plataforma: Amazon Prime Video | Estreno: 31 de octubre | Temporada: 1

Ambientada en 1997, esta serie de suspense y drama social sigue los conflictos en Río Blanco cuando temporeros marroquíes se instalan en una aldea abandonada. Michelle Jenner, Darío Grandinetti y Younes Bouab lideran un reparto que incluye a Elena Rivera, Raúl Arévalo y Carla Quilez. Producida por Spotlight Media (Los Farad) y Skybound Entertainment (The Walking Dead).