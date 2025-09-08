Luis Zahera es un veterinario rural en apuros en el divertido tráiler de Animal, la nueva comedia de Netflix - NETFLIX

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Animal, la comedia rural de Netflix, aterrizará en la plataforma el próximo 3 de octubre. A poco menos de un mes para su estreno, la ficción de ocho episodios protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo ha lanzado un divertido tráiler en el Antón, un veterinario rural con problemas económicos, se ve obligado a trabajar en una tienda de animales... donde los pacientes más complicados serán los dueños de las mascotas.

El adelanto, de dos minutos de duración presenta al personaje de Zahera, un veterinario rural que, ahogado por las facturas, decide aceptar la oferta de su sobrina Uxía (Caraballo) para trabajar en Kawanda, una tienda de animales. Allí, el personaje de Zahera, acostumbrado a estar rodeado de vacas, tendrá que tratar a mascotas que sufren problemas como dislexia o un embarazo psicológico.

"Lo que te pasa es que te da miedo perderte las vacas, la aldea, todo", le grita en un momento dado Sabela, interpretada por Carmen Ruiz, a Antón, que se niega a aguantar los caprichos de los clientes de la tienda. A pesar de todo, con la crisis del sector, Antón no tendrá más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos si quiere pagar las facturas.

La ficción, rodada íntegramente en Galicia, narra "la historia de Antón, un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía, con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Más allá de esa convivencia forzada, en Animal los protagonistas no siempre ladran o maúllan, pero casi: las mascotas, y sus dueños, ponen a prueba a Antón en situaciones que van de lo entrañable a lo disparatado. En Kawanda son los animales quienes marcan tendencia y acaban robando plano... Recordándonos que, al final, quizá sean los humanos quienes necesitan más 'adiestramiento' que sus mascotas", reza la sinopsis oficial.

Junto a los ya mencionados Zahera (As Bestas), Ruiz (Sin cobertura) y Caraballo (No me gusta conducir), conforman el elenco principal de la ficción Antonio Durán 'Morris' (Fariña) como Vicente Andrade. Completan el reparto Sergio Abelaira (La Fortuna), Darío Loureiro (Rapa), Adrián Viador (Vivir sin permiso), Raquel Nogueira (Los años nuevos), Fer Fraga (30 monedas) y Nuno Gallego (Olympo).

Alberto de Toro dirige la ficción junto a Víctor García, quien también firma el guion junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro. La producción ejecutiva corre a cargo de Aitor Gabilondo (Patria) y Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra).