Liam Hemsworth, sobre la ola de odio tras sustituir a Henry Cavill en The Witcher: "Dejé las redes e Internet"

Recientemente, de cara a su estreno el próximo 30 de octubre, Netflix lanzaba un primer avance de la cuarta temporada de The Wicther, mostrando al fin al Geralt de Rivia de Liam Hemsworth en plena acción. El actor toma el testigo de Henry Cavill, que dejó la serie en 2022. Ahora, tanto la showrunner de la ficción como el intérprete han abordado el cambio de protagonista que muchos fans recibieron con reticencia y que incluso criticaron con demasiada vehemencia.

"Había bastante ruido y tuve que dejarlo a un lado. Empezaba a distraerme", expresó Hemsworth en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, recordando el momento en que se anunció que él asumiría el papel de Geralt tras la salida de Cavill.

"He lidiado mucho con ese tipo de cosas en el pasado y, al fin y al cabo, me encanta hacer películas, contar historias y actuar. Simplemente no quiero que nada de eso afecte a mi forma de contar la historia que intento contar. El año pasado dejé de usar las redes sociales e Internet durante la mayor parte del tiempo", señaló el actor de Los juegos del hambre.

Geralt of Rivia is making his return in the upcoming season of 'The Witcher,' but things look a little different now. 👀 Get the scoop on the cast shakeups and new storylines in our latest cover story. https://t.co/4qMcKcbWnU pic.twitter.com/iXPIpQ9lfc — Entertainment Weekly (@EW) September 25, 2025

Lauren Schmidt Hissrich profundizó sobre la salida de Cavill, remarcando que llevaba "un tiempo" gestándose y que era algo que el propio intérprete quería. "Tenía planes para otros papeles en los que realmente quería comprometerse", aseguró la creadora, añadiendo que, puesto que no querían "retener a nadie y obligarle a hacer algo que no quiere hacer", al final fue "una decisión realmente simbiótica".

Hissrich observó además que nunca hubo "conversaciones serias sobre la posibilidad de que la serie no continuara" tras la retirada del protagonista original. "La serie es más grande que un solo actor. Es más grande que yo. Hay una serie de libros, hay un videojuego. Nosotros somos la tercera entrega de todo esto", expuso, apuntando que The Witcher "seguirá existiendo" con o sin ellos.

En todo caso, la decisión de Cavill fue un duro golpe para muchos, incluida su compañera de reparto Anya Chalotra, que en la ficción da vida a Yennefer. "Lo recuerdo muy vívidamente. Me impactó mucho. Estábamos muy unidos a esas personas, y perder a un miembro tan importante del equipo... He puesto todo mi empeño en este personaje. Empecé [The Witcher] sin tener mucha experiencia, y esta serie lo es todo para mí. Así que me dolió mucho", explicó.

La temporada 4 de The Witcher, cuya fecha de estreno está fijada para el 30 de octubre, se centrará en el reencuentro de Geralt (Hemsworth), Yennefer (Chalotra) y Ciri (Freya Allan), que acababan separados por la guerra y múltiples amenazas en la entrega anterior. La quinta y última temporada de la ficción ya está en producción.