The Witcher T4: Primer vistazo a Liam Hemsworth en acción como Geralt de Rivia tras la salida de Henry Cavill

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el fugaz vistazo a Liam Hemsowrth como Geralt de Rivia que reveló hace un año, Netflix por fin lanza un primer avance del actor en acción como el brujo en la temporada 4 de The Witcher, que llegara al servicio de streaming el próximo 30 de octubre con Hemsowrth tomando el testigo de Henry Cavill como el brujo tras su salida en 2022.

El tráiler, difundido junto a imágenes promocionales, muestra al nuevo Lobo Blanco peleando contra un espectro en una batalla donde, al comprobar que su espada no surte efecto, recurre a la brujería para acabar con la criatura.

El clip también deja oír por primera vez la voz de Hemsworth como Geralt, grave y contenida, y tiñe la atmósfera de un tono más sombrío que dialoga con el cierre de la tercera entrega. La separación del trío protagonista, la guerra en el Continente y un regreso a la caza de monstruos como carta de presentación del nuevo Geralt.

Entre las recientes imágenes de la cuarta temporada de The Witcher, destaca el debut de Laurence Fishburne como Regis, un barbero y cirujano con un pasado enigmático que se convertirá en aliado clave del brujo, además de Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri):

Torn apart by a war-ravaged Continent, the fight continues for Geralt, Ciri and Yennefer to survive and reunite again. The Witcher Season 4 returns to Netflix 30th October. pic.twitter.com/QPsGJSujZW — The Witcher (@witchernetflix) September 14, 2025

La temporada 4, cuya fecha de estreno está fijada para el 30 de octubre, se centrará en el reencuentro de Geralt, Yennefer y Ciri, que acaban separados por la guerra y múltiples amenazas en la entrega anterior. Hasta que se reúnan, Geralt emprende ruta con nuevos compañeros decisivos como Regis, mientras Ciri y Yennefer lidian por su cuenta con amenazas políticas y mágicas que condicionan el destino de la joven.

Netflix encuadra las temporadas 4 y 5 como un arco en dos partes que culminará la adaptación televisiva de las novelas de Andrzej Sapkowski centrándose en tramas como Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. La quinta temporada está ya en producción.

Respecto a la sustitución de Henry Cavill, el actor anunció su salida del proyecto en octubre de 2022 mediante un mensaje en Instagram en el que explicaba que "cedía el medallón y las espadas" a Hemsworth y le deseaba suerte en el relevo. Aunque no se comunicaron causas concretas, diversos reportes apuntaron a diferencias creativas del intérprete con el equipo, que querría una mayor fidelidad a las novelas y al espíritu del material original de la que le ofrecía Netflix.