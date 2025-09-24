Pennywise desata el caos en el tráiler de It: Bienvenidos a Derry, el origen del payaso asesino - HBO MAX

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

It: Bienvenidos a Derry, la precuela de la mítica película basada en la novela de Stephen King, llegará a HBO Max el próximo 27 de octubre. A poco más de un mes, la ficción de seis episodios ha lanzado un terrorífico tráiler en el que se muestra el origen de Pennywise, que no dudará en generar el caos es el tranquilo pueblo de Derry.

Ambientado en los años 60, el avance, de dos minutos y medio de duración, comienza presentando a los niños protagonistas, que viven en Derry, un pacífico pueblo de Estados Unidos. "Tras ocho años en a base, mi mujer está deseando vivir en un entrono normal", expresa un militar que llega al pueblo.

Sin embargo, poco a poco se descubre que la vida en Derry no es tan pacífica como parece, pues ha estado sufriendo una oleada de desapariciones. "Han pasado cosas pero no solemos hablar de ellos. Nadie lo hace", afirma una del grupo de niños protagonistas, que no dudan en investigar los caso.

"¿Crees que alguien podría raptar a un niño y tenerlo bajo la tierra, en las cloacas?", pregunta otro más adelante mientras se muestran imágenes de como se adentran en un túnel. Es entonces cuando el adelanto muestra un vistazo de las aterradoras situaciones que vivirán los protagonistas a causa del payaso Pennywise, a quien volverá a dar vida Bill Skarsgard.

"Ambientada en el universo de It de Stephen King, It: Bienvenidos a Derry está basada en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas It y su secuela, It: Capítulo 2", reza la escueta sinopsis oficial de la serie.

En cuanto al reparto de la serie, aparte de Skarsgard formarán parte del mismo James Remar (Oppenheimer), Madeline Stowe (Revenge), Jovan Adepo (El problema de los 3 cuerpos), Taylour Paige (Superdetective en Hollywood 4), Chris Chalk (Perry Mason), Chad Rook (Joe Pickett) y Stephen Rider (Daredevil), entre otros.

Jason Fuchs y Brad Caleb Kane son los showrunners de la ficción, que estará disponible en HBO Max el 27 de octubre. Andy Muschietti dirigirá varios episodios de la serie que contará, en su primera temporada, con seis capítulos.