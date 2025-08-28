Tronchante tráiler de Entrepreneurs, la serie de Pantomima Full que ya tiene fecha en Disney+

Archivo - Tronchante tráiler de Entrepreneurs, la serie creada por el dúo cómico Pantomima Full - CARLOS RUIZ B.K / DISNEY+ - Archivo

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Entrepreneurs, la serie creada por Pantomima Full, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado. Ambos dan vida enla ficción a los cabecillas de un caótico 'coworking', en el que hacen de todo... menos trabajar. La serie cuenta con 10 episodios, tres de ellos dirigidos por Álex de la Iglesia, y verá la luz el 23 de octubre en Disney+.

"Para mí, alguien que no trabaja es un crack", sentencia Gonzalo (Bodegas) en el tráiler, hijo de un famoso empresario que siempre ha pagado sus negocios por él. Pero cuando este le da un ultimátum para que saque una empresa adelante por su cuenta, Gonzalo acude en busca de inspiración a una conferencia impartida por el carismático Jacobo (Alberto Casado).

Gonzalo y Jacobo deciden montar juntos una empresa de 'cowoking', en la que ingenuos emprendedores aspiran a cambiar el mundo y convertirse en sus propios jefes. Pero no tardarán en acordarse con nostalgia de sus trabajos convencionales cuando se dan de bruces con la realidad.

Bodegas y Casado ganaron popularidad en redes sociales con sus vídeos de humor en los que retratan nuevos perfiles y modas de la sociedad actual. Además, han estrenado varios espectáculos teatrales y colaborado en programas de televisión como Locomundo, La Resistencia o, más recientemente, La Revuelta.

Completan el reparto de Entrepreneurs Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez, Lalo Tenorio, Juan Grandinetti, Kimberley Tell, Luna Zuazu, Judith Fernández, Óscar Ortuño, David Comrie, María Pascual, Marta Guerras y Santi Alverú, entre otros.

La ficción está dirigida por Álex de la Iglesia, a cargo de los tres primeros episodios, Rodrigo Ruiz Gallardón, encargado de los cuatro siguientes, y Adolfo Martínez, responsable de los tres capítulos finales. Los tres realizadores ya trabajaron juntos en la miniserie de 2023 Pollos sin cabeza. Carolina Bang, Álex de la Iglesia y Rodrigo Ruiz Gallardón son los productores ejecutivos de Entrepreneurs.