Àlex Monner, padre e hijo en el primer tráiler de La Ruta. Vol. 2: Ibiza

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la secuela de la aclamada serie de Atresplayer, verá la luz el próximo mes de octubre. Àlex Monner volverá a protagonizar la ficción, solo que en esta ocasión, tal y como muestra el primer tráiler de la temporada, no solo dará vida a Marc Ribó... sino que también encarnará a su padre, Manuel.

El adelanto, de dos minutos y medio de duración, muestra a Marc como DJ en Ibiza, donde proliferan la fiesta y los excesos. Esta temporada desarrollará su trama a través de dos líneas temporales: mientras que una estará ambientada en la isla en 1996, la otra explorará la vida de los padres de Marc, que se conocieron en los años 70 en ese mismo lugar.

El avance ilustra esta conexión entre el protagonista y su padre intercalando planos similares en los que Monner se pone en la piel de cada uno de ellos.

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’, segunda temporada de la aclamada serie original de @atresplayer, se estrenará en octubre 🎬



¡Ya puedes ver las primeras imágenes de la 2ª parte de @larutaserie ! 🕺👇 pic.twitter.com/mIsjDJgIhl — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 16, 2025

Esta nueva entrega, compuesta por seis episodios, abordará el tema de la herencia y lo que se transmite de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Monner encarnando tanto a Marc como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. Completan el elenco Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros, que también contará con algunos de los intérpretes de la primera temporada retomando sus roles.

"Marc Ribó es el DJ residente de Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar", reza la sinopsis de la temporada.

Estrenada en 2022, La ruta seguía durante diez años a un grupo de amigos que vivieron de primera mano las fiestas de la ruta del Bakalao. La serie ganó tres premios Feroz en 2023, incluyendo mejor serie dramática.