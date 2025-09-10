Tráiler de El centro, la serie que se adentra en el corazón del CNI, que ya tiene fecha en Movistar Plus+

Tráiler de El centro, la serie que se adentra en el corazón del CNI, que ya tiene fecha en Movistar+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

El centro, el thriller de espías del CNI, llegará a Movistar Plus+ el próximo 9 de octubre. La ficción, que cuenta con un reparto encabezado por Juan Diego Botto, ahonda en los sacrificios de los integrantes del servicio de inteligencia español. A falta de un mes para su estreno, la plataforma ha lanzado un intenso tráiler en el que un equipo del CNI trabaja a contrarreloj para destapar una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos.

"Ayúdame a atrapar a Volkov", exige el personaje de Botto al principio del avance de un minuto y cuarenta segundos de duración. "Necesito un análisis actualizado de todas las infraestructuras susceptibles de ser atrapadas por Rusia", pide el protagonista, al frente de un equipo de agentes del servicio secreto español. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, crecerá la sospecha de la existencia de un topo dentro del selecto grupo de agentes.

Además, la ficción también abordará las dificultades y sacrificios que supone ser agente del CNI. "¿Tú crees que merece la pena? Vivir así sin poder contarle a nadie a qué te dedicas", expresa uno de los agentes más jóvenes mientras él y sus compañeros navegan en la lealtad, la traición y el deber.

"Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, El Centro es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional de los servicios de Inteligencia rusos y lleva a los miembros del CNI a una carrera contrarreloj para desmantelarla, al mismo tiempo que intentan descubrir a un traidor entre sus filas", reza la sinopsis oficial

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de El centro Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez. La ficción, de seis episodios, está creada por David Moreno, dirigida por David Ulloa a partir de un guion de Moreno, Raúl López y Eva Saiz.