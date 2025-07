Tráiler de It: Bienvenidos a Derry, que revelará el origen de Pennywise y conecta con otro libro mítico de Stephen King

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Con motivo de su presentación en la Comic-Con de San Diego, It: Bienvenidos a Derry, la serie precuela de la saga basada en el mítico libro de Stephen King, ha presentado su nuevo tráiler. Un potente adelanto que promete ahondar en los orígenes de Pennywise, tal y como prometieron Andy y Barbara Muschietti durante su intervención en la presentación en San Diego.

Los hermanos, el dúo creativo tras las dos últimas películas de It, charlaron sobre su proceso de colaboración con Stephen King en la serie y cómo el escritor les asesoró a la hora de explorar de los ciclos del mal del sanguinario payaso demoniaco, centrándose en los interludios del libro. Hicieron hincapié en que la ficción se basaría en la historia de Pennywise ya establecida en el libro de King a la vez que la expandiría de nuevas maneras.

"¿Cómo llegó a ser Pennywise? Es uno de los misterios del libro. Mencionan a un personaje llamado Bob Gray. Así que las conversaciones giraron en torno a eso y a cómo contar la historia", explicó el director, que aseguró que esta expansión se hará siempre "desde el respeto" a la obra original y sin sobrepasar ciertos límites. "Algunos misterios permanecen. Otros se crean", adelantó.

Además, los Muschietti confirmaron que Dick Hallorann, el jefe de cocina del Hotel Overlook con percepción sobrenatural de El Resplandor, será un personaje de la primera temporada, interpretado por Chris Chalk. Hallorann tiene un pequeño papel en el libro de It y Andy Muschietti anunció que tirarán de ese hilo y el personaje será más importante en It: Bienvenidos a Derry.

La inclusión de este personaje es un claro movimiento (y no el único, ya que el tráiler también cuenta con una referencia a otra popular obra de King como es Cadena peretua con la presencia del autobús de la prisión Shawshank) para de nuevo intentar crear un universo interconectado de producciones basadas en el legendario escritor de otros títulos como La torre oscura, Cementerio de animales, El cazador de sueños o Inmsonio.

"Ambientada en el universo de It de Stephen King, It: Bienvenidos a Derry está basada en la novela It de King y amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en las películas It y su secuela, It: Capítulo 2", reza la escueta sinopsis oficial de la serie.

Jason Fuchs y Brad Caleb Kane son los showrunners de la ficción, que estará disponible en HBO Max en octubre. Andy Muschietti dirigirá varios episodios de la serie que contará, en su primera temporada, con seis capítulos.