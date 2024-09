David Beckham se sincera sobre su documental en Netflix: "Fue muy difícil y muy incómodo"

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix estrenó en 2023 Beckham, docuserie que, dirigida por Fisher Stevens (The Cove), se sumergió a lo largo de cuatro capítulos en la vida del exjugador británico del Manchester United y el Real Madrid. El propio David Beckham se ha sincerado ahora tras alzarse con un galardón en los Creative Art Emmys 2024 en la categoría de mejor documental y serie de no ficción. Según ha revelado, tanto él como su mujer, Victoria Beckham, excomponente de las Spice Girls, se sintieron incómodos al tener que filmarlo.

Es más, el futbolista admite que le llevó mucho tiempo abrazar dicha idea. "Me preocupaba, me ponía nervioso, y también ponía nerviosa a Victoria. Detesté casi cada momento de tener que hacerlo... fue muy difícil", confesó Beckham sobre este documental durante su intervención en la conferencia de la Royal Television Society en Londres, tal y como recoge Variety.

Sin embargo, también había otras buenas razones para llevar a cabo el proyecto. "Cuando me retiré no estaba preparado para hablar de mi carrera y de todo lo que había pasado. Con la pandemia fue cuando los documentales realmente experimentaron un auge, y se acercaba el décimo aniversario del día en que me retiré del fútbol", aseguró.

"Por mucho que la gente piense que lo sabe todo sobre nosotros, en realidad no es así, y no dejamos que esas puertas se abran en nuestra casa, pero sabía que era el momento adecuado para contar la historia", añadió Beckham. Y una vez superado este escollo, el siguiente paso era dar con el director adecuado. Ese fue Fisher Stevens.

De hecho, asegura que, nada más conocerse, supo que Stevens, ganador del Oscar por el documental The Cove, le haría sentirse realmente incómodo. Lo que, según Beckham, era necesario para poder materializarlo.

No obstante, uno de los aspectos más criticados de esta docuserie fue que no abordó de manera explícita los rumores sobre el hipotético romance entre la estrella del Real Madrid y Manchester United con su exasistente, la actriz y exmodelo Rebecca Loos. ¿La razón? Falta de objetividad, ya que Beckham ejerce como productor ejecutivo a través de su compañía, Studio 99.

Sin embargo, el exfutbolista asegura que le dio manga ancha a Stevens para abordar todo cuanto quisiera. Tanto es así que, desde el primer instante, no quiso ver nada sobre el documental hasta que no estuviese terminado. Finalmente, tanto él como su esposa se mostraron satisfechos con el resultado final del proyecto y ahora preparan un nuevo documental para Netflix centrado en la figura de Victoria Beckham, quien, según el futbolista, no solo es una mujer fuerte, sino que, además, ha conseguido ser respetada dentro de su industria.