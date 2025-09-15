Charlie Hunnam se viste con piel humana en el macabro tráiler de Monstruo: La historia de Ed Gein

MADRID, 15 Sep. (Culturaocio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein, la tercera entrega de la oscura antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, llegará a Netflix el próximo 3 de octubre. A tan solo dos semanas para su estreno, la plataforma ha lanzado un macabro tráiler en el que el aterrador asesino en serie interpretado por Charlie Hunnam elabora objetos con los cadáveres de sus víctimas... llegando a crear un traje de piel humana.

"Hay algo oscuro en ti Ed Gein", le dice su madre al protagonista (Hunnam) al principio del avance de poco menos de tres minutos de duración. A continuación se muestra parte de la relación obsesiva que mantenía con su progenitora, quien ejercía un abuso sobre él.

Mientras de cara al mundo, Gein tiene el aspecto de un chico normal, el avance muestra pinceladas del monstruo que se esconde tras esa fachada. De esta manera, ahonda en la obsesión de crear grotescos objetos con partes de sus víctimas como un perturbador traje de piel humana o máscaras de rostros guardadas en tarros.

"Asesino en serie. Saqueador de tumbas. Psicópata. En los helados campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre aparentemente amable y solitario llamado Eddie Gein vivía discretamente en una granja en ruinas, ocultando una casa de los horrores tan macabra que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por el aislamiento, la psicosis y una obsesión desmedida con su madre, los crímenes perversos de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo que atormentaría a Hollywood durante décadas.

Desde Psicosis hasta La matanza de Texas y El silencio de los corderos, el legado macabro de Gein inspiró monstruos ficticios nacidos a su imagen y encendió una obsesión cultural con los criminales desviados. Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el modelo del terror moderno. Su historia reveló al mundo la verdad más aterradora de todas: los monstruos no nacen, se hacen... y los hacemos nosotros", reza la extensa sinopsis oficial.

Protagonizada por Hunnam (Hijos de la anarquía), conforman el elenco principal de la ficción Tom Hollander (Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto), Laurie Metcalf (The Big Bang Theory) y Suzanna Son (La calle del terror: La reina del baile). Completan el reparto de Monstruo: La historia de Ed Gein Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

La serie está dirigida por Max Winkler e Ian Brennan, que también firma el guion. Ryan Murphy, los propios Brennan y Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y Hunnam, completan el equipo de la producción ejecutiva.