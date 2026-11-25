El millonario contrato de Robert Pattinson como James Bond: más dinero y menos películas que otros candidatos - PRIME VIDEO

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Convertirse en el nuevo James Bond tiene un precio y Amazon MGM Studios ha tenido que rascarse el bolsillo para fichar a Robert Pattinson. Las últimas informaciones apuntan a que el actor de The Batman ha conseguido un contrato mucho más ventajoso de lo que el estudio esperaba inicialmente, tanto por su remuneración económica como por las condiciones acordadas para interpretar al agente 007.

Cuando surgieron los nombres que sonaban para ser el sucesor de Daniel Craig como el famoso espía británico, estos eran Josh O'Connor, Callum Turner y Jack Lowden. Aunque son muy populares, ninguno de ellos ha logrado alcanzar el nivel de estrellato del que sí gozaban los dos nombres que se filtraron después: los de Nicholas Hoult y Robert Pattinson.

Aunque, tras haber participado en sagas como X-Men o encarnar a Lex Luthor en el Superman de James Gunn, Hoult está considerado una estrella... quien es indiscutiblemente un actor de primera línea en Hollywood es Robert Pattinson.

De hecho, su reconocimiento en la Meca del Cine es una de las principales críticas que ha generado su fichaje. Y si algo conlleva la fama es el caché. Parece que Amazon no tendrá problema alguno en hacer frente al millonario contrato que ha exigido el intérprete de El drama y La Odisea antes de aceptar meterse en la piel de 007.

LAS NEGOCIACIONES PARA SER JAMES BOND

Recientemente, Matt Belloni, de Puck, ha hablado con Karl Austen, abogado especializado en la industria del entretenimiento, en el pódcast The Town, para explicar los contratos de prueba. Se trata de un acuerdo que un actor firma antes de una prueba de cámara para un papel importante, estableciendo así los términos legales en caso de que obtenga el trabajo. Esta práctica ha ido evolucionando, especialmente tras el surgimiento del Universo Cinematográfico de Marvel.

El acuerdo de Pattinson fue uno de los temas de conversación. A medida que avanzaba la charla, quedaba claro que el actor de Tenet y Mickey 17 había logrado un contrato beneficioso para él que supondría un importante desembolso para Amazon MGM. Algo lógico, dado el nombre del interprete, a quien se le verá próximamente en Dune: Parte III, dirigida precisamente por Denis Villeneuve.

"Para él, ha sido un gran negocio aceptar hacerlo. Estoy seguro de que le pagaron mucho más de lo que pensaban que iban a tener que pagar por un Bond más desconocido", comentaba Austen, con Belloni confirmando sus declaraciones.

UN ACUERDO PARA TRES ENTREGAS DE BOND

Cuando O'Connor, Lowden y Turner eran los candidatos que más sonaban, se hablaba de un contrato para cuatro películas. Sin embargo, cuando se reveló que era Pattinson el elegido, dicho acuerdo se redujo a tres entregas de la saga.

Según informaba Belloni en Puck, el contrato para tres películas no significa que Pattinson no pueda protagonizar más entregas. De hecho, curiosamente sería un acuerdo similar al que tuvo Daniel Craig.

Cuando se anunció su Bond, se reveló que había acordado realizar tres películas. Después del éxito de Casino Royale y durante la producción de Quantum of Solace, Craig ya impulso una modificación contractual para que hubiera una cuarta entrega y la posibilidad de una quinta. En 2012, antes del estreno de Skyfall, se reveló el compromiso de dos películas más, que culminó en 2021 con Sin tiempo para morir.

LA APUESTA DE AMAZON POR UNA ESTRELLA

En esta nueva etapa de Bond, Amazon MGM ha querido contar con un rostro ya conocido y consolidado en la industria hollywoodiense. Eso lleva lógicamente un coste.

Belloni recalcó que Villeneuve y los productores de la saga, Amy Pascal y David Heyman, probablemente no hubieran audicionado a Pattinson o a Hoult si no hubieran estado del todo satisfechos con los otros candidatos.

Según Belloni, Villeneuve quería que Pattinson participase en las pruebas de selección, después de haber trabajado con él en Dune: Parte III y que fue su opinión, como también la de Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, las que tuvieron un peso importante en la elección del actor de El faro.