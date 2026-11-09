Zendaya y Robert Pattinson defienden los cambios de Dune 3 respecto al libro: "Hay que estar loco para poner pegas" - WARNER BROS.

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Dune: Parte Tres llegará a los cines el próximo 18 de diciembre para poner el broche final a la trilogía dirigida por Denis Villeneuve. La cinta está basada en El mesías de Dune, de Frank Herbert pero el reparto, que no ha dudado en alabar la película, ya ha dejado claro que no seguirá el libro al pie de la letra.

"Hay muchas cosas en esta película que son muy fieles al material original, pero también hay desviaciones", declaró Zendaya en una entrevista concedida a The New York Times. Robert Pattinson, que se une a la saga como Scytale, añadió que "hay que estar un poco loco para ponerle pegas a esta película [por los cambios respecto a los libros]".

El actor de títulos como The Batman o Crepúsculo señaló además que "el guion era realmente genial, pero bastante complicado". "Y al ver la película, me di cuenta de que no trata en absoluto de lo que yo pensaba", expuso, indicando que "se percibe mucho más como una gran fábula política y moral" y es "mucho más emotiva". "Gran parte de ella trata sobre la paternidad, y me pareció realmente conmovedora",reveló.

Por su lado, Timothée Chalamet aseguró estar "absolutamente" satisfecho con el final de la trilogía. "No me pareció que el listón hubiera bajado en absoluto; Denis simplemente cambió la ubicación del listón. Esta película es algo único", expresó.

DUNE 3 PROMETE SER UN TAQUILLAZO Y ATRAER A LA GENTE AL CINE

Para Florence Pugh, la saga de Villeneuve tiene el mérito de haber "recuperado la costumbre de ir al cine" tras la pandemia y las diversas huelgas de Hollywood. Cabe recordar que la primera película, estrenada en 2021, recaudó casi 430 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y la segunda, estrenada en 2024, 715 millones. "Menudo evento fue la segunda entrega", recordó la actriz, indicando que "fue sencillamente maravilloso formar parte de algo que sabemos que es el equivalente a Star Wars para nuestra generación".

"Cualquier oportunidad que tengamos de contribuir, con un poco de suerte, a la experiencia de ir al cine y mantenerla viva, porque forma parte de mi vida, de mi infancia y de la vida de tanta gente... esa es la razón por la que lo hacemos", agregó Zendaya.

En cuanto a Dune: Parte Tres, la película es una de las más esperadas del año y comparte fecha de estreno con otra que también genera una grandísima expectación, Vengadores: Doomsday. Teniendo esto en cuenta, se espera que ese fin de semana logre un récord de recaudación en taquilla.