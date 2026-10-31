James Gunn dice que "no queda mucho" para anunciar el fichaje del Batman de su DCU... Y da una gran pista - CONTACTO / WARNER BROS.

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Con la secuela de Superman, Man of Tomorrow, en plena postproducción, James Gunn ya tiene la vista puesta en la irrupción de otro mítico héroe al DCU: Batman. El cineasta ha adelantado que "no queda mucho" para que arranquen las pruebas de casting para el papel y, además, ha incidido en que el actor deberá tener "más o menos" la misma edad que Superman y en que no descartará a ningún actor por haber aparecido anteriormente en algún proyecto de DC.

Antes de que se estrenara en plataformas el pódcast The Suicide Squad: Is It Canon?, se filtró en internet un clip en el que Gunn desvelaba algunos detalles sobre la búsqueda del Batman del nuevo Universo DC, iniciado con su incorporación y la de Peter Safran como dirigentes del estudio.

"No queda mucho para que hagamos el casting de Batman", adelantaba Gunn, incidiendo en que los rumores que apuntan a que ya han elegido quién dará vida al personaje son absolutamente falsos. "Si alguien tuvo un papel pequeño en Escuadrón Suicida y sería el mejor Batman, no voy a descartarle por eso. Voy a tener en cuenta a todo el mundo", asegura.

"Una de las cosas que más me ilusiona es poder elegir a un Batman que sea realmente el mejor actor para ese papel. Superman siempre se ha basado en quién es el mejor actor para el papel, y por alguna razón, a los Batman siempre se les elige como estrellas de cine", reflexiona.

Al ser preguntado si la edad sería un factor a tener en cuenta a la hora de elegir al nuevo Batman, Gunn respondió que "definitivamente". "Batman y Superman tienen más o menos la misma edad. No creo que tengan edades drásticamente diferentes. Son futuros compañeros", argumenta. El intérprete que da vida al hombre de acero en el DCU es David Corenswet, que actualmente tiene 33 años, por lo que cabe esperar que el próximo Batman sea un actor que tenga (o aparente) una edad similar.

DCU Batman isn’t cast yet! So glad Gunn shoots down a lot of these rumors pic.twitter.com/svZtaPhIL1 — Supes & Sabers (@SupesandSabers) October 29, 2026

JAMES GUNN YA CONFIRMÓ QUE THE BRAVE AND THE BOLD SIGUE EN MARCHA

Aunque todo apunta que Batman: The Brave and the Bold supondrá el debut del nuevo cruzado enmascarado en el DCU, por el momento nada está confirmado, y algunos fans aventuran que podría ser antes.

Recientemente, un usuario preguntaba a Gunn en Threads de Instagram si los "planes creativos para el Batman del DCU" habían cambiado desde que se anunció The Brave and the Bold en 2023, a lo que el cineasta simplemente respondía "Sí", sin dar más explicaciones.

Además, el realizador ya desmintió que la película se hubiera pospuesto como consecuencia de la fusión entre Paramount y Warner Bros., afirmando en Threads de Instagram que "nada está en suspenso".

James Gunn confirms NO DCU projects in development are on hold due to the pending Paramount/WBD merger.



“Nothing is on hold.” pic.twitter.com/QzmwIQ6r6r — DC Film News (@DCFilmNews) August 24, 2026

En cuanto a The Batman 2 con Robert Pattinson, que no forma parte como tal del universo narrativo de Gunn y Safran, el filme sigue adelante con Steven Soderbergh al frente del rodaje tras la salida de Matt Reeves por un asunto familiar. Su estreno continúa previsto para el 18 de octubre de 2028.