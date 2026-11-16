Robert Pattinson será el nuevo James Bond en el filme dirigido por Denis Villeneuve

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond. El actor británico, de 40 años, recogerá el testigo de Daniel Craig en la próxima película del agente 007, dirigida por Denis Villeneuve , con guión de Steven Knight y producida por Amy Pascal y David Heyman.

La franquicia ha anunciado el fichaje este lunes 16 de noviembre con un breve vídeo en el que el intérprete aparece vestido de esmoquin negro y empuñando una pistola, poniendo fin así a años de especulaciones sobre la identidad del próximo espía al servicio de Su Majestad.

La elección se ha cerrado bajo un estricto secretismo y según informan diversos medios especializados fue el propio Villeneuve comunicó a Pattinson que había conseguido el papel el domingo por la mañana, apenas un día antes del anuncio público. Pascal, por su parte, habría sido la encargada de llamar a los candidatos que no resultaron elegidos. El fichaje supone apostar por una estrella ya consolidada, frente a las previsiones de que los responsables optarían por un intérprete con menor exposición internacional.

Pattinson participó a finales de octubre en unas pruebas para el personaje junto a Callum Turner (Animales fantásticos), Jack Lowden (Slow Horses), Josh O'Connor (El día de la revelación) y Nicholas Hoult (Jurado Nº 2). Durante esas audiciones, Villeneuve, Pascal y Heyman evaluaron las habilidades de los aspirantes para las escenas de acción, su presencia ante la cámara y la interpretación de los diálogos. Según The Hollywood Reporter, una pausa temporal en el rodaje de The Batman Part II, que se está desarrollando en Londres, permitió al actor presentarse a las pruebas para ser considerado como el nuevo agente 007.

El nuevo Bond también supondrá un reencuentro entre Pattinson y Villeneuve, que ya han trabajado juntos en la tercera entrega de Dune, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre. El actor mantiene, además, otro vínculo con el equipo responsable de la película: Heyman produjo la cuarta entrega de Harry Potter, en la que interpretó a Cedric Diggory antes de alcanzar la fama mundial como Edward Cullen en Crepúsculo. Su elección como 007 llega mientras continúa al frente de la saga de Batman dirigida por Matt Reeves.

PATTINSON, EL SÉPTIMO JAMES BOND

Pattison será el séptimo actor que encarne al personaje creado por Ian Fleming tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Este último debutó como Bond en Casino Royale, estrenada en 2006. El intérprete encarnó al personaje en cinco películas y se despidió en 2021, después de quince años vinculado a la franquicia. Su etapa dio a la saga un tono más áspero y realista y dejó su mayor éxito comercial: Skyfall, estrenada en 2012, que se convirtió en la primera y hasta ahora única película de Bond en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial.

La llegada de Pattinson también marca un cambio histórico detrás de las cámaras. Su primera misión será la primera película de Bond realizada bajo el control creativo de Amazon, después de que la compañía alcanzara en febrero de 2025 un acuerdo con la familia Broccoli para asumir las riendas de la franquicia más longeva de la historia del cine.