Doctor Doom amenaza a dos Vengadores en su salón del trono en el nuevo teaser de Vengadores Doomsday: "Os arrollidaréis" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

A menos de un mes de su estreno, la maquinaria promocional de Vengadores: Doomsday no da tregua. Así, poco después del lanzamiento del tráiler final, un nuevo teaser internacional de la película de los Russo muestra metraje inédito hasta ahora protagonizado por el propio Doom y dos de los más emblemáticos Vengadores.

En el clip, de apenas medio minuto de duración y dedicado al mercado asiático, Steve Rogers y Thor, interpretados por Chris Evans y Chris Hemsworth, se presentan ante el Doctor Doom de Robert Downey Jr. en una de las secuencias inéditas del avance, que también reúne a numerosos héroes del Universo Cinematográfico Marvel.

"Os hacéis llamar héroes. Vengadores, Cuatro Fantásticos, X-Men... Todos os arrodillaréis ante Doom", proclama el villano durante la primera mitad del vídeo. Su amenaza acompaña a imágenes de la Antorcha Humana (Joseph Quinn) encendiendo su cuerpo y de una multitudinaria reunión en casa de Steve Rogers.

New international teaser for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.



In theaters December 18. pic.twitter.com/wTudC8pKc9 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) November 24, 2026

Entre los personajes presentes figuran Yelena Belova (Florence Pugh), el Guardián Rojo (David Harbour), U.S. Agent (Wyatt Russell), el Fantasma (Hannah John-Kamen), Shang-Chi (Simu Liu), Falcon (Danny Ramirez), M'Baku (Winston Duke), Shuri (Letitia Wright), Namor (Tenoch Huerta) o Sue Storm (Vanessa Kirby).

THOR Y STEVE ROGERS, ARMAADOS Y CARA A CARA CON DOOM

El momento más destacado del adelanto llega cuando Rogers, portando el Mjölnir, y Thor, blandiendo su Stormbreaker, irrumpen en la sala del trono del soberano de Latveria. El villano se levanta de su asiento ante la llegada de ambos, pero el montaje interrumpe la escena para dar paso al título de la película, sin revelar cómo se desarrolla el encuentro.

Aunque anteriores avances ya habían mostrado un enfrentamiento entre Thor y Doom, estas imágenes sitúan también a Steve frente al antagonista, sin aclarar si se trata de su primer cara a cara ni qué pretenden conseguir con esta visita.

El spot permite además escuchar con mayor detenimiento el acento con el que Downey Jr. distinguirá a Victor von Doom de Tony Stark. En una entrevista con Entertainment Weekly, Joe Russo explicó que encontraron esa voz mientras repasaban diálogos con el actor en su tráiler. "Había estado probando distintos acentos. Adoptó este y añadió un color y una textura", señaló el cineasta.

Dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, Vengadores: Doomsday enfrentará a héroes de tres universos diferentes con una amenaza existencial. Además de los actores mencionados, el filme también cuenta en su reparto con Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Pedro Pascal, Ian McKellen, James Marsden o el recientemente fallecido Patrick Stewart. La película verá la luz el 17 de diciembre y tendrá continuación con Vengadores: Secret Wars, prevista para diciembre del próximo año.