Robert Pattinson no terminará la trilogía de The Batman tras su fichaje como James Bond - WARNER BROS. / PRIME VIDEO

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond ha desatado rumores sobre su salida de la saga de Batman. Estos comentarios apuntan a que será tras el estreno de The Batman: Parte II cuando el intérprete británico ceda el papel de Bruce Wayne a otro actor.

La producción de The Batman 2 está siendo muy accidentada. Matt Reeves tuvo que apartarse temporalmente del rodaje por motivos familiares y Steven Soderbergh asumió la tarea de completar la fotografía principal de la secuela, que llegará a los cines seis años después del estreno de su primera entrega. Dado el tiempo transcurrido entre ambas películas, han surgido rumores sobre la posible cancelación de la tercera película de la trilogía concebida por Matt Reeves.

De hecho, el fichaje de Pattinson para ser 007 ha reaviviado de forma bastante notable estos comentarios. Según ha revelado el diario británico The Sun, Amazon MGM presionó al actor para que finalizase el rodaje de The Batman: Parte II lo antes posible.

AMAZON MGM QUIERE ACELERAR EL ADIÓS DE PATTINSON A BATMAN

"Cuando contrataron a Rob, sabían que estaba trabajando en esta película. Se habló de la posibilidad de que se retirase del proyecto, a pesar de que ya se había rodado gran parte del material", ha revelado el rotativo.

A pesar de esas afirmaciones, resulta difícil creer que Warner Bros., ahora propiedad de Skydance, considerase la posibilidad de descartar un proyecto tan ambicioso comercialmente como la secuela de The Batman. La primera cinta obtuvo 772,3 millones de dólares de recaudación y fue la séptima película más taquillera de 2022 en todo el mundo.

Si bien a Amazon MGM le interesa que Pattinson quede liberado de compromisos con otras sagas cinematográficas para comenzar a trabajar en su Bond lo antes posible, hay muchas dudas de que Pattinson deje la producción de The Batman 2 a medias, algo que el propio The Sun apunta.

"Esa opción no estaba sobre la mesa", afirmaba la fuente al diario británico. "Va a seguir rodando, pero esperan que pueda terminar lo más pronto posible para que pueda entrar en la producción de 007", expresaba para dejar claro que Pattinson "no volverá a ser Batman para una tercera entrega". "Eso ya está decidido", afirmaba rotundamente.

EL FUTURO DE BATMAN TRAS LA SALIDA DE JAMES GUNN

Lo cierto es que el destino del Batman de Pattinson ya tenía varias incógnitas antes del anuncio de su fichaje para la nueva era de James Bond. La adquisición de Warner por Skydance añadió incertidumbre a los planes de Matt Reeves para su trilogía. Especialmente cuando su Batman no iba a formar parte del universo cinematográfico que James Gunn estaba desarrollando para DC.

Tras el anuncio de la salida de Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, prevista para el 1 de diciembre, y con Jeremy Latcham liderando la compañía, el futuro de varios proyectos de DC Studios sigue sin definirse.

Según informó Nexus Point News, David Ellison, responsable de Skydance, quiere integrar al Batman de Pattinson en el universo que había planeado Gunn. Ahora bien, el fichaje de Pattinson como Bond complica esas aspiraciones.