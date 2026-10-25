El nuevo James Bond: ¿Quiénes son Callum Turner, Jack Lowden y Josh O'Connor, los favoritos para 007?

Archivo - Callum Turner bei der 34. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party 2026 anlässlich der 98. Oscarverleihung im West Hollywood Park. West Hollywood, 15.03.2026,Image: 1083642937, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Releas - DAVE STARBUCK / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

Desde que, allá por noviembre de 2019, Daniel Craig anunciaba que Sin tiempo para morir sería su quinta y última película como James Bond, decenas de nombres han sonado para sustiturle en la piel, y el esmoquin, del agente 007. Ahora, parece que el largo proceso para descubrir quién será el nuevo protagonista de la legendaria franquicia llega a su fin.

Según informan diversos medios especializados, estos días arranca las las audiciones finales para elegir al nuevo James Bond que debutará en el filme dirigido por Denis Villeneuve, el cineasta responsable de éxitos como Prisioneros, La Llegada o la saga Dune.

La lista se reduce ahora a un puñado de candidatos, del que han trascendido tres nombres. Puede que uno de ellos se convierta en el séptimo actor que encarne al personaje creado por Ian Fleming tras Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el mencionado Craig.

CALLUM TURNER

Callum Turner ha compaginado el cine de grandes franquicias con el drama y la televisión. Tras sus primeros trabajos como modelo, el actor británico comenzó a abrirse camino en series británicas como Reina y patria o Glue.

Tras protagonizar junto a Kate Beckinsale y Pierce Brosnan Canción de Nueva York, la popularidad le llegó con el salto al universo de Harry Potter como Theseus Scamander, hermano del protagonista encarnado por Eddie Redmayne, en las dos últimas entregas de Animales fantásticos.

En televisión, su interpretación en el thriller The Capture le valió una nominación al BAFTA. También ha participado en Emma y protagonizado Remando como un solo hombre, dirigida por George Clooney. Otro de sus papeles más destacados es el del piloto John 'Bucky' Egan en Los amos del aire, la miniserie bélica de Apple TV que completa el trípico de Hermanos de sangre y The Pacific.

JACK LOWDEN

Jack Lowden cuenta con una trayectoria que combina teatro, cine y televisión, con el espionaje como uno de sus principales escaparates. El actor escocés alcanzó proyección internacional con la adaptación de Guerra y paz en la BBC y formó parte del reparto de Dunkerque, el filme bélico de Christopher Nolan.

También en la gran pantalla ha encarnado a figuras como Morrissey en el biopic musical El joven Morrissey, y el poeta Siegfried Sassoon, en Benediction. Este último trabajo y el thriller 'Calibre' le proporcionaron sendos premios BAFTA escoceses. También participó en la miniserie Small Axe de Steve McQueen, aunque su papel más reconocible es el de River Cartwright, el agente del MI5 que protagoniza junto a Gary Oldman la aclamada Slow Horses, interpretación por la que fue nominado al Emmy en 2024.

JOSH O'CONNOR

Tras darse a conocer a nivel global al interpretar al príncipe Carlos en las temporadas tercera y cuarta de The Crown, el drama histórico de Netflix por el que fue reconocido con un Emmy y un Globo de Oro, Desde entonces, el actor ha alternado el cine de autor con producciones de mayor alcance.

Protagonizó Tierra de Dios, el drama de Francis Lee que le valió un premio del cine independiente británico; La quimera, de Alice Rohrwacher; Emma, de Autumn de Wilde o Lee Miller junto a Kate Winslet.

Tras compartir con Zendaya y Mike Faist el triángulo amoroso de Rivales, dirigida por Luca Guadagnino, también participó en la tercera entrega de Puñales por la espalda y en notable drama indie Rebuilding, de Max Walker-Silverman. Su último gran trabajo ha sido a las ordenes de Steven Spielberg protagonizando junto a Emily Blunt el filme de extraterrestres El día de la revelación.