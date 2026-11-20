El Gobierno británico trolea a Robert Pattinson por ser James Bond y Batman: "Solicitará los 90.000 trabajos" - WARNER BROS. / PRIME VIDEO

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Desde que Robert Pattinson fue anunciado como el nuevo James Bond, las redes sociales se han llenado de comentarios irónicos sobre la cantidad de proyectos en los que está involucrado el actor. Esta situación ha llegado incluso al Gobierno británico, que ha aprovechado la ocasión para trolear a Pattinson y bromear con que terminará solicitando los 90.000 puestos de trabajo que ofrece la nueva iniciativa de empleo juvenil.

El pasado miércoles, el Gobierno británico presentó en sus redes sociales una nueva iniciativa destinada a fomentar el empleo juvenil. Con este programa, espera facilitar el acceso al mercado laboral a más de 90.000 jóvenes de todo Reino Unido.

No obstante, en esta ocasión el Gobierno dejó a un lado su habitual tono institucional para dar a la iniciativa un toque de humor. Para ello, utilizó la imagen de Pattinson con la que se anunció su fichaje como James Bond, acompañada del siguiente titular: "Robert Pattinson solicitará los 90.000 puestos de trabajo creados para jóvenes a través del programa de empleo juvenil".

El troleo del Gobierno británico se suma a la oleada de memes que circulan por las redes sobre la capacidad casi inagotable del actor. Entre los comentarios más llamativos, que no han tardado en viralizarse, se encuentran algunos como "La inteligencia artificial no me quitará el trabajo. Robert Pattinson sí" o "Si todavía tienes trabajo, es porque Robert Pattinson no lo quiere".

Y es que, tras participar en La Odisea, de Christopher Nolan, Pattinson tiene pendiente de estreno Primetime en cines y también interpretará a Scytale en Dune: Parte 3, que llegará el 18 de diciembre. Además, volverá a encarnar al Caballero Oscuro en la secuela de The Batman, cuyo estreno está previsto para el 18 de febrero de 2028.

PATTINSON YA BROMEÓ CON QUEDARSE EL TRABAJO DE LOS MÁS JÓVENES

Curiosamente, Pattinson ya bromeaba con la idea de quitarles el trabajo a otros mucho antes de que le llegara la oportunidad de convertirse en el nuevo Bond.

En una entrevista con Jennifer Lawrence para Vanity Fair en 2025, le preguntaron al actor si estaría dispuesto a regresar a la saga Crepúsculo. "Me gusta quitarles el trabajo a los actores más jóvenes. De verdad. Me encantaría volver a interpretar a personajes de 17 años", bromeó entonces Pattinson.