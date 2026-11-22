Brad Pitt quiere ser el villano del James Bond de Robert Pattinson: "Contad conmigo" - CONTACTO / PRIME VIDEO

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Ahora que se ha revelado que Robert Pattinson se convertirá en el nuevo James Bond, todas las miradas están puestas en quién será el que encarne al villano del espía británico en esta nueva era de la saga. Y ya hay un candidato que se ha propuesto: Brad Pitt.

El popular actor está en plena promoción de su nueva película, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, el spin-off de Érase una vez en Hollywood dirigido por David Fincher con el que el intérprete retoma el papel por el que se alzó al Oscar.

En plena première, Brad Pitt respondió a varios reporteros que se encontraban en la alfombra roja. Cuando una periodista de Extra TV le preguntó sobre el fichaje del actor de The Batman y El drama, éste sólo tuvo palabras de felicitación para Pattinson. "Me encanta lo que ha estado haciendo [últimamente]. Me parecen geniales sus decisiones, considero que es un auténtico crack. ¡Es una estupenda elección!", expresaba.

Justo después, la redactora le preguntaba a Pitt si estaría dispuesto a encarnar al nuevo archienemigo de 007. El intérprete no sólo se mostró más que dispuesto, sino que se postuló directamente para ello. Lo hizo mirando a cámara. "¡Robert [Pattinson], Denis [Villeneuve], contad conmigo! Me encantaría hacerlo", expresaba ilusionado.

Brad Pitt reacts to Robert Pattinson being cast as James Bond and says he'd be up for playing the villain! 🍸😈 Plus, he talks Thanksgiving plans — girlfriend Ines de Ramon is the cook! pic.twitter.com/s6WOJNwjTr — ExtraTV (@extratv) November 17, 2026

"Estaría más que dispuesto. Mi amigo Javier [Bardem] lo hizo tan bien. Es un papel difícil, claro que lo aceptaría", reconocía, citando a Raoul Silva, el exagente del MI6 y hacker informático que buscaba vengarse de M (Judi Dench) en la aplaudida Skyfall.

MADS MIKKELSEN Y CHRISTOPHER WALKEN, EN EL CLUB DE VILLANOS DE BOND

En el caso de que Brad Pitt acabe convirtiéndose en el antagonista de la nueva película de 007, se unirá a una larga lista de prestigiosos actores que se enfrentaron al espía británico como Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz y Rami Malek.

Al protagonista de El curioso caso de Benjamin Button le preguntaron en más ocasiones sobre si estaría dispuesto a meterse en la piel del villano. "¡Claro que sí! ¡Que alguien llame a Denis Villeneuve!", exclamó entusiasmado.

No sería la primera vez que Pitt interpreta a un personaje antagonista. Ya encarnó a un asesino en serie en el thriller Kalifornia en 1993 y fue nominado al Oscar por encarnar a un paciente psiquiátrico en 12 monos, sin contar que en El club de la lucha interpretaba a un personaje moralmente ambiguo.

Robert Pattinson abre un nuevo ciclo para 007, el cual dirigirá Denis Villeneuve. El cineasta canadiense saltará a otra saga, después de concluir con la saga Dune, cuya tercera parte llegará a los cines este 18 de diciembre.