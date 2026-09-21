Primer vistazo a Daniel Craig en Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig, que adelanta grandes cambios en la saga - NETFLIX/NEW LINE CINEMA

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Ya están aquí las primeras imágenes de la adaptación de Narnia: El sobrino del mago capitaneada por Greta Gerwig. Además de ofrecer un primer vistazo a Emma Mackey como Jadis, estas también han adelantado el aspecto que tendrá el tío de Diggory, Andrew Ketterley, a quien dará vida Daniel Craig. La película llegará a Netflix el 2 de abril tras su estreno en cines, previsto para el 10 de febrero en salas IMAX y dos días después en el resto de cines.

La imagen, publicada en exclusiva por la revista Empire, muestra al actor de James Bond completamente caracterizado como el tío Andrew, que Craig describe como alguien que no es "cruel, mezquino ni horrible", sino que "se entusiasma demasiado con lo que podría ser y, por eso, pasa por alto a las personas que le rodean y las consecuencias de lo que está haciendo".

"Me gustaría decir que sus intenciones son buenas, pero no estoy seguro de que lo sean", admite el actor al medio a propósito de su personaje, recordando cómo El león, la bruja y el armario fue el primer libro que devoró "de principio a fin" tras quedarse despierto "toda la noche leyéndolo". Por su parte, Gerwig describe al personaje de Craig como "el mago más estúpido del mundo", aunque sí sea capaz de hacer magia de verdad.

EXCLUSIVE ✨



Daniel Craig is the magician of The Magician's Nephew in Greta Gerwig's Narnia.



“He gets overexcited about what could be," Craig tells Empire of the scheming sorcerer, "and therefore overlooks the people around him.”



READ MORE : https://t.co/QcD6ryJSAw pic.twitter.com/przpZpSMJh — Empire (@empiremagazine) September 18, 2026

Craig será el primer actor en ponerse en la piel del tío Andrew, ya que este solo aparece en la sexta entrega de la saga literaria de C.S. Lewis, El sobrino del mago, que nunca antes se había adaptado al cine. Su trama transcurre un milenio antes de los acontecimientos de El león, la bruja y el armario, por lo que, cronológicamente, es donde realmente comienza la historia de Narnia.

LOS CAMBIOS EN LA ADAPTACIÓN DE NARNIA DE GRETA GERWIG

Junto a la primera imagen de Craig como el tío Andrew, Empire también ha publicado una de Mackey como Jadis, así como un primer vistazo al león Aslan, al que pondrá voz Meryl Streep. Estas primeras imágenes adelantan que la propuesta de Gerwig diferirá considerablemente del aspecto visual de la trilogía original de películas de Las crónicas de Narnia, estrenada entre 2005 y 2010.

EXCLUSIVE❄️



Narnia: The Magician’s Nephew introduces Emma Mackey’s Jadis – the woman who’ll become the White Witch.



“In the script she’s described as ‘all chaos and bad plans’,” Mackey tells Empire. “She’s this larger-than-life creature.”



Read more: https://t.co/QQm5HJpHOl pic.twitter.com/OdXqENIiVO — Empire (@empiremagazine) September 18, 2026

🚨WORLD-EXCLUSIVE FIRST LOOK 🚨



Greta Gerwig opens the doors to Narnia: The Magician’s Nephew in the new issue of Empire – detailing her revolutionary rock’n’roll adaptation.



Here’s your first look at Aslan – and he’s voiced by the legendary Meryl Streep.



On sale Thurs… pic.twitter.com/zsXC1yRkJD — Empire (@empiremagazine) September 17, 2026

Además, el filme de Gerwig trasladará la trama de El sobrino del mago a la década de 1950 en lugar de desarrollarse a principios del siglo XX, como ocurre en los libros. Este cambio podrá afectar, además, a posibles secuelas, dado que El león, la bruja y el armario ya no podría ambientarse durante la Segunda Guerra Mundial.