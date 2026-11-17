Robert Pattinson desata la polémica como James Bond: "Batman no puede ser también 007" - PRIME VIDEO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El fichaje de Robert Pattinson como el nuevo James Bond ha generado todo tipo de reacciones. Aunque también ha recibido numerosas reacciones positivas, eso no ha impedido que haya seguidores de la saga 007 que estén cuestionando su elección. Tanto su físico como su fama y su participación en otras grandes sagas han hecho que se desate la polémica en redes sociales.

Tal y como pasó cuando en 2005 se anunció que Daniel Craig se metería en la piel del icónico espía británico creado por Ian Fleming, las quejas no se han hecho esperar. Tras el anuncio, una usuaria de X dijo desde su cuenta que Bond es un “hombre alfa” y que Pattinson “no lo era”.

“A Pattinson le falta cualquier tipo de presencia física amenazante”, opinó otro internauta en la misma red social. “No me gustó. Me parece un tipo súper soso, con cero carisma”, opinaba otra tuitera. “Es un excelente actor, pero también es Batman y Edward Cullen. Debió ser el villano y Amazon no entiende eso”, señalaba otro seguidor de la saga en X.

Pattinson lacks any kind of menacing physicality. It's the same reason he's bad as Batman. He comes across like an effete emo dude who doesn't want to get into fights. — CupCupBaconBox (@CupCupBaconBox) November 16, 2026

JamesBond is an alpha male. Pattinson is not. — WaxDiva (@ClareTerice) November 16, 2026

Yo debo ser rara, pero nunca me gustó Robert Pattinson.

Me parece un tipo súper soso, con cero carisma y no me parece ni guapo, con eso lo digo todo.

No me gusta nada como James Bond — Carolina Linares (@klinaresm) November 16, 2026

Robert Pattinson es un excelente actor, pero también es Batman, también es Edward Cullen, y ahora también será James Bond. Y el objetivo de buscar actores pocos reconocidos es que cuando lo veas solo pienses en James Bond.



El debió ser villano y Amazon no entiende eso. — Emanuel Fabian (@emanfabian) November 16, 2026

El youtuber Jake Ross también criticó esta decisión, pero por unos motivos más relacionados con la industria de Hollywood. El creador de contenido recordó que el intérprete británico es un actor consagrado en la Meca del Cine y que ha participado en otras franquicias famosas.

ELECCIÓN “POCO ARRIESGADA”

“Elegir a Robert Pattinson como James Bond es una decisión muy decepcionante y poco imaginativa. Primero, él ya es Batman. ¿De verdad tenemos tanta escasez de actores que necesitamos que el mismo tipo interprete todos los personajes icónicos? Segundo, viene con demasiado equipaje. Los actores de Bond deberían ser relativamente lienzos en blanco, definidos por el papel y no estrellas de cine ya consolidadas”, justificaba.

“Se siente como una elección perezosa y poco arriesgada, diseñada para cubrir las apuestas de Amazon al casting. Es el tipo de decisiones que la familia Broccoli nunca hubiera tomado”, opinaba.

Casting Robert Pattinson as James Bond is such a disappointingly unimaginative choice. First, Pattinson is already Batman. Do we really have such a shortage of actors that we need the same handful of guys playing every iconic character? Second, he comes with way too much baggage.… — Jake Ross (@HeyJakeRoss) November 16, 2026

Realmente, las críticas principales han puesto el foco en ese aspecto. Pattinson sigue estando ligado al universo del superhéroe de DC Comics. Hizo su prueba para Bond en medio de un descanso del rodaje de The Batman II. Además, pronto se le verá como Scytale en la tercera entrega de Dune, de la mano justo de Denis Villeneuve, quien se encargará de dirigir esta nueva era de 007.

“Si quieres que James Bond sea verdaderamente inmortal, tienes que elegir a alguien que no esté ya muy asociado con otros personajes icónicos del cine”, escribió un fan en un comentario al anuncio de su elección en la cuenta de Instagram de Amazon MGM Studios. “Batman no puede ser también 007. Mala decisión”, expresó el presentador Piers Morgan en redes.

EL JAMES BOND QUE IMAGINÓ IAN FLEMING

A pesar de las críticas, lo cierto es que el aspecto de Robert Pattinson es muy similar al que tenía en mente Ian Fleming cuando concibió al personaje para su saga literaria. Según el expediente de SMERSH, al que se hace referencia ocasionalmente en sus novelas, Bond medía alrededor de 1,83 metros, pesaba unos 76 kilos, tenía el pelo negro y ojos azules.

Pattinson cumple uno por uno con esos requisitos. Aunque Pierce Brosnan fue el que más se acercó a esta descripción, Fleming encargó un retrato de Bond en los años 50, antes del estreno de las películas. Lo hizo con motivo de que un periódico británico, el Daily Express, adquirió los derechos para serializar las novelas en formato de tira cómica.

Para ayudar al ilustrador del rotativo a definir el aspecto del personaje, Fleming contrató a un artista desconocido para dibujar el rostro de 007, que siguió sus instrucciones muy específicas.

Para los que andan diciendo que Pattinson es muy feo para ser Bond.

Les presento el Bond que mandó a dibujar el mismo Sir Ian Fleming.

Pattinson no solo es un buen actor, es James Bond. pic.twitter.com/zvsZrBoEYI — Marc Mayora 🇪🇸🏳️‍🌈🇵🇸 (@MarcMayora) November 17, 2026

El resultado fue un rostro alargado y anguloso, con cejas pobladas, nariz estrecha, pómulos marcados, labios finos y una barbilla firme y cuadrada. Un aspecto que recuerda asombrosamente al rostro del actor de Mickey 17 y El drama.

A pesar de esas instrucciones, el ilustrador del periódico, John McLusky, ignoró todas las ideas del autor original y dibujó su propia visión de Bond, dándole un aspecto más duro. A diferencia de la propuesta de Fleming, dibujó un 007 con ojos más rasgados, mandíbula prominente y una barbilla ancha y partida. Un físico que, justamente, era similar al de Sean Connery, quien fue elegido para interpretar al espía años después.