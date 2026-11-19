Jeff Bezos confiesa que estuvo "muy involucrado" en el fichaje de Robert Pattinson como Bond: "Fue un proceso riguroso" - CONTACTO / PRIME VIDEO

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

La elección de Robert Pattinson como James Bond no dependió únicamente de Denis Villeneuve. El fundador y presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, ha admitido que estuvo “muy involucrado” en el proceso de selección del nuevo 007 y que tuvo un papel “importante” en la elección del actor de El drama para relevar a Daniel Craig.

“Llevamos a cabo un proceso muy riguroso”, defendió Bezos, durante su intervención en el foro Semafor Silicon Valley & the World, celebrado este martes 17 de noviembre.

La decisión se tomó el pasado viernes 13. Aunque la revelación de un nuevo actor como el afamado espía británico siempre ha causado expectación, en esta ocasión ha tenido una relevancia especial. Era la primera vez que se anunciaba otro 007 después de que Amazon MGM Studios adquiriese el control creativo de la franquicia.

ASÍ FUE EL CASTING DEL NUEVO 007

En el foro, Bezos conversó con la periodista Liz Hoffman, señalando que el proceso de casting fue exhaustivo y que incluyó “pruebas de pantalla tradicionales” con “vestuario completo, decorados reales y otros actores presentes” para los cinco finalistas: Pattinson, Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O’Connor y Callum Turner. Cada uno de ellos interpretó tres escenas diferentes como Bond.

“Todos los actores eran extraordinariamente talentosos. Cuando llegamos a esta lista de cinco, todos eran increíbles. Pero Rob tenía algo especial”, confesaba. La elección del actor de La Odisea rompe con la tendencia de escoger a intérpretes relativamente poco conocidos para el papel. Pattinson es una estrella consolidada en Hollywood, tras haber protagonizado la saga Crepúsculo y encarnar a Batman en la nueva franquicia del superhéroe.

De hecho, tras estar también en la segunda película más taquillera de 2026, se le verá próximamente en otro blockbuster, Dune: Parte III. Además, se le ha podido ver este año en otros títulos de corte autoral, como Primetime, que suena con fuerza para la temporada de premios.

LAS DUDAS DE BEZOS SOBRE PATTINSON

Eso sí, Bezos reconoció que tuvo sus dudas sobre la elección de Pattinson, precisamente por su fama. “Al principio, diría que tuvimos cierta predisposición en su contra, pero simplemente porque es famoso”, admitió. “Pensábamos que, tal vez, deberíamos tener a alguien un poco menos conocido. Pero en las pruebas de selección, fue obvio. Él es James Bond”, sentenció.

.@JeffBezos tells @lizrhoffman he was "heavily involved" in selecting Robert Pattinson as the next James Bond.



"Initially, we were slightly biased against him just because he's already so famous ... but in the screen tests, it was so obvious he is James Bond." pic.twitter.com/1ro4R8meYO — Semafor (@semafor) November 17, 2026

Las palabras de Bezos contrastan con las declaraciones de Denis Villeneuve, el cual señaló que la decisión final fue suya, además de señalar las cualidades que buscaba en el actor para encarnar a Bond. “Me encanta la idea de compartir la creatividad. Pero, cuando se trata del casting, es algo que me gusta encargarme personalmente”, expresaba.

No obstante, el propio Villeneuve matizaba sus declaraciones, recordando que, la “elección necesitaba también el visto bueno de muchísima gente”. Con lo cual, aunque el cineasta quebequés tuviera la última palabra, esta necesita también el visto bueno del presidente ejecutivo de Amazon.