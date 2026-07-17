El final de La odisea y otros 10 grandes cambios que Christopher Nolan hace en el clásico de Homero - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea, la adaptación del clásico de Homero dirigida por Christopher Nolan ya está en los cines. Y, como era de esperar, a pesar de ser muy fiel al material original, la adaptación se toma algunas licencias creativas respecto al poema épico que alteran determinados pasajes de la historia.

Mientras que algunos cambios tienen sentido a nivel de eficiencia narrativa, otros están destinados a ofrecer una visión ligeramente más moderna del héroe y el mito que lo rodea, aunque en general manteniendo la esencia de la obra original.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Así, la cinta sigue explorando temas clave como el 'xenia' o código sagrado de hospitalidad, según el cual los anfitriones debían acoger a los viajeros y tratarlos como les gustaría ser tratados en su lugar y estos, a su vez, debían corresponder con respeto, si no querían sufrir la ira de Zeus, y el 'nostos' o anhelo del hogar, que guía en todo momento a Odiseo.

Cabe decir también que la película, aunque fragmentada en su narración ya que Nolan arma uno de esos puzzles cronológicos que tanto le gustan, relata el regreso a Ítaca de Odiseo e incluye a la mayoría de personajes centrales del poema épico. No obstante, lo que muchos fans se preguntan ahora es cuánto de Nolan y cuánto de Homero tiene el filme protagonizado por Matt Damon.

Estas son las mayores diferencias de La odisea de Christopher Nolan respecto al clásico de Homero:

LA REPRESENTACIÓN DE LOS DIOSES

En la adaptación de Nolan, son tres los dioses del panteón griego son los que influyen de alguna manera en el viaje de Odiseo: Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra; Zeus, el dios de dioses; y Poiseidón, señor de los mares.

La película solo pone rostro a uno de ellos, Atenea, a la que da vida Zendaya, mientras que Zeus y Poseidón actúan más bien como fuerzas invisibles. La cinta obvia por completo a Hermes, dios que en el escrito de Homero ayudaba a Odiseo en más de una ocasión.

Si bien en el poema la diosa de la sabiduría y la estrategia militar también se aparecía al rey de Ítaca para ofrecerle guía y consejo, en la cinta, para hacerlo toma el aspecto de una joven troyana asesinada ante los ojos de Odiseo, una licencia creativa que sirve para subrayar el tráuma que arrastra el protagonista tras las atrocidades perpetradas en la guerra.

EL SAQUEO DE TROYA Y EL DESTINO DE HELENA

La odisea cubre el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca, teniendo lugar tras la guerra de Troya, con lo que el saqueo de la ciudad o la artimaña del caballo apenas son mencionados en el texto homérico, si bien reciben más atención en la cinta de Nolan que reconstruye estos hechos en diversos flashbacks.

La película también concede un mayor papel a Helena y su hermana Clitemnestra (ambas encarnadas por Lupita Nyong'o) y añade un morboso detalle, revelando que, como cruel venganza por su huída/rapto con Paris, Menelao desfiguró a su esposa.

LOS LESTRIGONES YA NO COMEN HOMBRES

En el gran clásico de la literatura, una de las mayores purgas que sufre la tripulación de Odiseo se debe a su encuentro con los Lestrigones, gigantes caníbales que son descritos como seres de más de tres metros de altura y devoran a numerosos hombres.

En cambio, en la película se presentan como guerreros sin rostro con impontentes armaduras que, en vez de comerse a sus enemigos, los enfrentan con enormes espadas. Aunque nada indica qué van a hacer con los cadáveres de la tripulación, el filme de Nolan no muestra a los colosales rivales como antropófagos.

POLIFEMO NO CULPA A "NADIE" Y ODISEO NO ALARDEA DE ASTUCIA

Uno de los aspectos que caracterizan a Odiseo es su ingenio (que sin duda es lo que hace que Atenea sea su protectora y mentora) y varios pasajes en La Odisea lo demuestran, siendo uno de los más conocidos el episodio en la isla de Polifemo.

Según el mito, Odiseo y su tripulación fueron atrapados en una cueva por el cíclope Polifemo, que los iba devorando poco a poco. El griego se presentó ante el monstruo como "Nadie" y, cuando le hirió en su único ojo, este se puso a gritar que nadie lo había cegado, lo que hizo que el resto de cíclopes no acudieran en su auxilio.

Más adelante, tras haber escapado de la cueva atándose al vientre de unas ovejas, Odiseo, movido por su orgullo, le revelaba su verdadero nombre y la criatura, furiosa, pedía a su padre, Poseidón, que vengara la afrenta.

En la película, la famosa broma de "Nadie" no aparece y los hombres de Odiseo no hablan con el cíclope, al que solo se oye murmurando una oración al dios del océano y, posteriormente, gritanto tras ser atacado.

CALYPSO LE ROBA EL PAPEL A LOS LOTÓFAGOS

En la obra de Homero, el encuentro con los comedores de loto, en el que Odiseo debe salvar a los hombres que habían consumido la flor, y la estancia obligada en Ogigia, donde Calypso retiene al héroe tras enamorarse de él, son dos eventos separados que tienen poco que ver.

En la cinta de Nolan, no hay visita a la isla de los lotófagos, sino que la Calypso de Charlize Theron utiliza las flores para mantener a Odiseo a su lado, gracias a su capacidad para inducir al olvido y la despreocupación.

ODISEO PERMANECE FIEL A PENÉLOPE

En cuanto a cambios más relacionados con una modernización de los personajes y la historia, destaca el hecho de que Odiseo permanezca fiel a Penélope durante toda su travesía, algo que no ocurre en la obra original (y que hoy en día no se vería con los mismos ojos de antaño).

En el poema épico, Odiseo pasa un año entero con Circe y siete con Calypso, siendo amante de ambas. En la película, aparte de permanecer mucho menos tiempo en Eea, no se acuesta con ninguna de las mujeres... o al menos eso no se muestra en pantalla.

LOS FEACIOS HAN SIDO ELIMINADOS

Un cambio fácilmente atribuible a la necesidad de condensar la historia es la eliminación de los feacios, pueblo al que Odiseo relataba sus desventuras antes de llegar a Ítaca. El proceso de recuperación de memoria en la isla de Calypso tras dejar de tomar la flor de loto sirve como una función equivalente en el filme.

NI RASTRO DE LA BOLSA DE LOS VIENTOS Y EOLO

Otro episodio que elimina la adaptación de Nolan es el encuentro de Odiseo con el dios Eolo, que trata de ayudarle dándole un viento favorable y regalándole una bolsa con el resto de vientos. En la obra original, Odiseo estaba ya cerca de Ítaca cuando sus hombres abrían la bolsa, creyendo que contenía riquezas y liberando sin querer los vientos desfavorables, que los vuelven a alejar de su destino.

EL PAPEL DE SINÓN Y SU APARICIÓN EN EL INFRAMUNDO

Un personaje que ha añadido el director de Oppenheimer y Origen a su adaptación de La odisea es Sinón, que no aparece en el texto homérico sino en La Eneida de Virgilio, en la que se presenta como el primo de Odiseo y el responsable de engañar a los troyanos para meter el famoso caballo en su ciudad.

En la película, el personaje es encarnado por Elliot Page y muere empalado en la efigie. Además, se revela que era el hermano de Antínoo, uno de los pretendientes, que quería ir a la guerra, pero al que Odiseo manda quedarse en Ítaca.

En el filme, Sinón es también uno de los espíritus con los que se encuentra Odiseo en su visita al Inframundo o Hades, además de con Agamenón y el profeta ciego Tiresias. En la obra original, el héroe habla con estos dos últimos, además de con Aquiles y su madre, pero no con Sinón.

LA BRUTAL LLEGADA A ÍTACA

El final de la película de Nolan difiere en algunos puntos del poema épico de Homero, tanto en detalles leves como que Telémaco se de cuenta de la identidad de su padre gracias al perro Argos como en suavizar ciertos aspectos potencialmente controvertidos.

Y es que el ansiado regreso de Odiseo a su hogar no se alinea exactamente con los cánones de heroicidad actuales, ya que, en el mito está marcado por la matanza no solo de los pretendientes, sino también de las criadas que habían simpatizado con ellos. Menos traumatizado o arrepentido por los horrores de la guerra, el Odiseo del texto original no duda en masacrar a Antínoo y los demás y ordenar colgar a doce esclavas.

En la cinta, aunque Odiseo igualmente debe enfrentarse a los pretendientes, su motivación es bastante distinta y de entre las sirvientas, solo Melanto, personaje encarnado por Mia Goth, es castigada por su traición.

EL FINAL

En el texto homérico, tras el episodio del arco, donde solo Odiseo logra tensarlo y disparar la flecha a través de las doce hachas, momento en el que se su identidad revela y comienza la matanza de pretendientes, Penélope plantea un último reto a su marido para probar su identidad.

Así, le pide mover su cama de matrimonio y él la supera decirle que sabe que eso es imposible, pues fue tallada por él mismo alrededor de un tronco de olivo enraizado. Esto no se menciona en la película, que termina con Penélope y Odiseo compartiendo una emotiva conversación que tiene en el broche que le dio antes de partir a la guerra de Troya la prueba definitiva.

Así, convecida ya de la identidad de su esposo, ambos parten juntos en un largo viaje dejando el trono en manos de Telémaco partiendo juntos en un idílico retiro con el que siempre soñaron.

En cambio, en el relato original, las familias de los pretendienes asesinados intentan vengarse y solo la intervención de Atenea, a la que Zeus ordena que ponga paz, evita una nueva guerra. Nada de esto aparece en la película de Nolan, que también elimina el reencuentro con Laertes.