Todos los dioses, monstruos y mitos de La odisea, explicados: De Homero a Christopher Nolan

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Desde que se diera a conocer el proyecto, La odisea ha sido considerado por muchos el trabajo más ambicioso de Christopher Nolan hasta la fecha. La cinta adapta el clásico de Homero que narra el azaroso viaje de regreso de Odiseo (o Ulises) a Ítaca tras la guerra de Troya. Una gran epopeya que incluye menciones a numerosos dioses y monstruos de la mitología griega.

Y aunque la película de Nolan ofrezce el contexto necesario para entender la relevancia de cada personaje en la trama, no está de más recordar algunas de las claves del poema épico de Homero antes de sumergirse la revisión del mismo alumbrada por el director de Origen, El caballero oscuro o Interstellar.

HELENA Y EL INICIO DE LA GUERRA

Para entender plenamente La odisea, es necesario conocer, aunque sea brevemente, sus antecedentes, es decir, la guerra que llevó a Odiseo lejos de su hogar en un primer lugar. Según cuenta la historia, la bella Helena (encarnada por Lupita Nyong'O en el filme de Nolan), hija de Zeus y Leda y a su vez esposa de Menelao, fue el desencadenante del conflicto al ser secuestrada por Paris, hijo del rey Príamo y príncipe de Troya.

A raíz del rapto, Agamenón, hermano de Menelao y marido de la gemela de Helena, Clitemnestra, envía a su ejército a Troya para recuperarla. Puesto que, pese en algún flashback se relata la toma de la ciudad, La Odisea es posterior a la guerra de Troya, en la película, Helena se encuentra de vuelta con Menelao, interpretado por Jon Bernthal.

EL CABALLO DE TROYA

Uno de los mitos más conocidos de la guerra entre griegos y troyanos y el que puso fin al largo sitio de la legendaria ciudad es el del caballo de Troya, una ingeniosa tramposa ideada por el propio Odiseo, famoso por su astucia.

El héroe griego propuso fingir su retirada y dejar una enorme efigie de madera que los troyanos consideraran como ofrenda de paz e introdujeran en su ciudad. Al anochecer, los soldados que se habían escondido dentro de la estatua del caballo, salieron y abrieron las puertas de Troya al resto del ejército.

Es precisamente después de esta victoria que Odiseo puede al fin emprender, victorioso y convertido en héroe, el viaje de regreso a casa, dando comienzo a la historia narrada en La Odisea.

ATENEA, DIOSA DE LA GUERRA Y PROTECTORA DE ODISEO

La obra de Homero está plagada de dioses griegos que, como aliados o enemigos de ciertos humanos (o de otros dioses), intervienen en los acontecimientos de la historia.

En La Odisea, la figura divina más importante es quizá Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar, que actúa como mentora y protectora de Odiseo, a menudo apareciendo disfrazada para darle consejo. En la cinta de Nolan, Matt Damon encarna al héroe griego y Zendaya, a la diosa.

LOS COMEDORES DE LOTO

En la obra de Homero, uno de los primeros peligros que encuentran Odiseo y sus hombres en su viaje de retorno a su hogar es el de los lotófagos o comedores de loto, un pueblo pacífico que consume una flor que induce al olvido.

LOS LESTRIGONES

La mayor purga que sufre la tripulación de Odiseo llega a manos de los Lestrigones, gigantes caníbales que son descritos como seres de más de tres metros de altura. Gobernados por el rey Antífates, esta horda voraz y salvaje arremete contra la flota de Odiseo lanzando enormes rocas desde los acantilados, destruyendo casi todos sus barcos y devorando gran parte de los hombres. Solo la nave de Odiseo consigue escapar de Lestrigonia.

EL CÍCLOPE POLIFEMO Y LA IRA DE POSEIDÓN

Entre los muchos monstruos a los que el rey de Ítaca se tiene que enfrentar en su viaje de vuelta a casa, uno de los más célebres es, sin duda alguna, el cíclope Polifemo. La criatura, un gigante con un solo ojo, consigue atrapar a Odiseo y sus hombres en una cueva y se los va comiendo poco a poco.

El héroe, que se presenta ante el monstruo como Nadie, consigue cegarle y, según el relato de Homero, escapar finalmente con sus hombres escondido bajo el vientre de unas ovejas.

No obstante, la hazaña despierta la ira de Poseidón, padre de Polifemo y, ante la súplica de este, maldice a Odiseo a vagar por el mar, retrasando considerablemente su regreso al hogar.

CIRCE, LA HECHICERA

Otra de las paradas más célebres en el viaje de Odiseo es la que hace en Eea, hogar de Circe (interpretada en el filme por Samantha Morton). La hechicera transforma a los hombres que todavía estaban vivos de la tripulación en cerdos, pero finalmente se convierte en aliada del héroe, enseñándole a enfrentar las amenazas que le esperan.

HADES, EL INFRAMUNDO

En La Odisea, siguiendo las instrucciones de Circe, Odiseo va al Inframundo o Hades (el Más Allá de los griegos) para consultar a los espíritus de los muertos. Entre los fantasmas que consigue invocar se encuentran el adivino ciego Tiresias, su propia madre y Aquiles, muerto en Troya.

LAS SIRENAS

En el clásico de Homero, Circe también advierte a Odiseo de las sirenas, criaturas mitad ave y mitad mujer, según la mitología clásica, cuyos cantos atraen a los marineros a la muerte. Prevenido contra ellas, pero curioso por escucharlas, Odiseo manda a su tripulación taparse los oídos con cera. Por contra, ordena que a él, que quiere escuchar su canto pero no sucumbir a él pese al sufrimento que eso conlleva, lo dejen atado al mástil.

ESCILA Y CARIBDIS

Escila y Caribdis eran monstruos que habitaban a ambos lados de un estrecho pasaje por mar, de manera que, al transitar por aquellas aguas, uno no podía escapar de ambos. Escila era un monstruo de seis cabezas que habitaba en unos altos acantilados y Caribdis, un remolino que absorbía todo a su paso. Por consejo de Circe, Odiseo decidía pasar cerca Escila, sacrificando a seis de sus hombres para que el resto puedan continuar el viaje a casa.

CALYPSO

Charlize Theron da vida a Calypso en la cinta de Nolan. Se trata de una ninfa que gobierna la isla de Ogigia y que se enamora de Odiseo, manteniéndolo a su lado durante siete años y llegando a ofrecerle la inmortalidad.

PENÉLOPE Y TELÉMACO

Más allá de dioses y monstruos, dos figuras particularmente importantes en La Odisea son Penélope y Telémaco, la mujer y el hijo de Odiseo, respectivamente, junto a los que el protagonista lucha con todas sus fuerzas por regresar. Solos en Ítaca y confiando en que el rey siga con vida, madre e hijo se enfrentan a los pretendientes que quieren hacerse con el poder.

En el caso de Penélope, su estratagema más famosa fue prometer que elegiría un nuevo esposo cuando terminara de tejer un sudario para Laertes, el anciano padre de Odiseo , lo que le permitió aplazar la decisión durante años ya que, si bien se pasaba el día tejiendo, por la noche deshacía todo el trabajo.

En la cinta de Nolan, Anne Hathaway es la encargada de dar vida a Penélope y Tom Holland interpreta a Telémaco.

LOS PRETENDIENTES

Como se ha mencionado, mientras Odiseo trataba de regresar, en Ítaca varios hombres se habían atrincherado en su casa, demandando a Penélope que se casase con uno de ellos. Uno de ellos era el cruel y ladino Antínoo, al que en el filme encarna Robert Pattinson.

LOS SIERVOS DE ÍTACA

Entre los personajes más humildes que se encuentran en La Odisea se incluyen el porquerizo Eumeo (John Leguizamo) y la criada Melantho (Mia Goth). Mientras que el primero es leal a Odiseo y lo ayuda cuando regresa, la segunda tenía una relación con uno de los pretendientes y es castigada por ello junto con otras muchas mujeres.

ARGOS

Argos no es ni dios, ni monstruo ni humano, sino el perro de Odiseo, que lo espera en Ítaca y, de hecho, es el primero en reconocerlo.