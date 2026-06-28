¿Matt Damon Por Zendaya En El Reboot De Bourne? - UNIVERSAL/DIAMOND FILMS

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Universal podría estar planeando revivir la saga Bourne con un giro radical: sustituyendo a Matt Damon por Zendaya. Así, la actriz de Euphoria podría convertirse en la nueva protagonista de la franquicia tomando el relevo de Damon, que ha dado vida a Jason Bourne en cuatro de las cinco películas de la saga.

Según The InSneider, Zendaya se encuentra en conversaciones con Universal para liderar un reboot de la saga Bourne. Aunque por el momento la noticia no se ha confirmado oficialmente y un portavoz del estudio la ha desmentido, el 'insider' señala que pudo conocer los hechos a través de una de "sus mejores fuentes" y que dos personas más corroboraron la noticia.

Según informa Jeff Sneider, la intérprete podría dar vida en este reboot a una espía que sufre amnesia y no recuerda a sus enemigos, al igual que el personaje de Damon.

Recientemente, el propio Damon aseguraba que la posibilidad de continuar la franquicia seguía sobre la mesa. Sin embargo, no está claro si el oscarizado actor adelantaba así este inesperado relevo o si, por el contrario, ha habido un cambio de planes desde entonces.

"Siempre estamos intentando hacer otra porque nos encantó, a todos los que trabajamos en ellas", afirmaba Damon en una entrevista concedida a Parade. "Así que siempre estamos intentando escribir, idear una nueva historia. Así que, si se os ocurre algo, avisadnos", añadía el intérprete.

ZENDAYA PODRÍA SUSTITUIR A MATT DAMON AL FRENTE DE LA SAGA BOURNE

La saga Bourne, basada en las novelas escritas por Robert Ludlum, consta de cinco entregas cinematográficas y un spin-off titulado Treadstone que, conformado por diez episodios, vio la luz en 2019.

La primera película de la franquicia, El caso Bourne, se estrenó en 2002 y supuso el punto de partida de una saga formada por cuatro cintas más: El mito de Bourne, El ultimátum de Bourne, El legado de Bourne, que no contó con Damon como protagonista, y Jason Bourne, que marcó el regreso del actor a la franquicia. La recaudación total de la saga asciende a más de 1.600 millones de dólares en taquilla.

En 2025, NBC Universal llegó a un acuerdo con Captivate Entertainment, que ha gestionado los derechos de la obra de Ludlum desde 2001, para volver a adquirir, esta vez de forma permanente, los derechos de la saga Bourne, excepto los editoriales.

Según informa World of Reel, el estudio habría adquirido los derechos de nuevo con la intención de revivir la saga con una nueva película. El más reciente borrador del libreto lo había escrito Joe Barton, guionista de la serie Palomas negras, mientras que Edward Berger (Cónclave, Sin novedad en el frente) sería el encargado de dirigir la cinta.

Cabe señalar que no sería la primera vez que Zendaya se pone en la piel de una espía, pues ya protagonizó la serie de Disney Channel K.C. Agente Especial, emitida entre 2015 y 2018.

En cuanto a los proyectos que la actriz tiene en su horizonte, este año tiene previsto el estreno de La odisea de Christopher Nolan, Dune: Parte Tres y su regreso como MJ en Spider-Man: Brand New Day. Además, también tiene pendiente protagonizar el biopic de Ronnie Spector, dirigido por Barry Jenkins (Moonlight) y producido por A24.