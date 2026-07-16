Así es la versión 'low-cost' de La odisea hecha con IA que quiere competir con la superproducción de Christopher Nolan - FOUNTAIN 0

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Coinciendo con el estreno en cines de La odisea de Christopher Nolan, que ateriza en los cines este viernes 17 de julio, una empresa de inteligencia artificial acaba de anunciar que lanzará su propia versión del clásico de Homero.

La empresa Fountain 0 ha lanzado el primer adelanto del que será su segundo largometraje, Odysseus: The Fall (en español, Odiseo: La caída). Según informa The Hollywood Reporter, el proyecto correrá de nuevo a cargo de Ash Koosha, creador de la primera película de la compañía, Dream of Violets, que se estrenó en el Festival de Tribeca y contó con un presupuesto de 2.000 dólares.

Frente a los 250 millones de dólares que costó producir La odisea de Nolan, esta versión hecha con IA se ha elaborado con un presupuesto que no supera "una cifra de cinco dígitos", según Fountain 0. Además, la empresa asegura que solo las imágenes que aparecen en pantalla han sido generadas por IA, mientras que el guion, el doblaje y las imágenes tomadas como referencia sí son originales.

Odysseus: The Fall centra su trama en "la memoria fragmentada de un hombre que se ahoga en sus últimos minutos: un viaje que es, en realidad, una prueba, en la que cada monstruo lleva su propia huella. Despojado del adjetivo 'astuto', lo que queda es un hombre que se enfrenta a lo que realmente hizo para volver a casa. Termina donde las canciones nunca llegan: no con una bienvenida de héroe, sino con el perdón ofrecido por la única persona que sabe exactamente quién es él", reza la sinopsis del filme.

NOLAN: "HAY DESDÉN HACIA TODO LO RELACIONADO CON LA IA"

El anuncio de esta versión hecha con inteligencia artificial de La odisea llega después de que Nolan haya criticado en reiteradas ocasiones el uso de la IA generativa en el cine, incidiendo en el rechazo que ha generado en una parte de la población.

"Lo interesante de la IA es que nunca he visto una tecnología que haya sido adoptada con tanto éxito por Wall Street, por los inversores y por las empresas tecnológicas, y que, al mismo tiempo, haya sido rechazada tan rotundamente por el público", afirmaba en una entrevista con AFP. "Es algo un poco extraño. Los jóvenes, en particular, han acuñado el término 'ai slop' [en español, "basura de IA"]. Hay una especie de desdén hacia todo lo relacionado con la IA", señalaba.

En este sentido, Tom Rogers, directivo de Fountain 0 y productor ejecutivo de Odysseus: The Fall, asegura que su intención con esta versión de La Odisea es "ofrecer un punto de comparación en el mismo periodo de tiempo con una película dirigida por uno de los directores más respetados del mundo". Rogers asegura que su objetivo es despertar en el público "la curiosidad suficiente" como para quieran "ver ambas películas" y así "comprender mejor hasta qué punto la IA ya es capaz de contribuir al arte cinematográfico y de aumentar el número de películas de calidad que se pueden ofrecer al público".

Por su parte, Koosha, "director" del proyecto, argumenta que los creativos no deberían sentirse amenazados por la IA. "No supone una amenaza para nada, salvo para la distancia, la distancia entre una persona con una historia y los medios para contarla", asegura.

"Se rodarán más películas de esta manera; eso me parece que está claro, del mismo modo que en su día estaba claro que cualquiera podría grabar con la cámara que llevaba en el bolsillo. Lo único que debe sobrevivir al cambio es lo único que siempre ha importado: la historia y la razón para contarla. Una herramienta nunca ha hecho que una película merezca la pena ser vista. Una persona con algo urgente que decir es quien ha hecho todas y cada una de ellas, y eso no va a cambiar, independientemente de lo que tenga en las manos cuando lo diga", concluye.