Christopher Nolan defiende el lenguaje moderno de La Odisea: "Era obvio aunque puede salirme caro" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea, la superproducción de Christopher Nolan que adapta el clásico de Homero, no solo ha suscitado expectación, sino también cierta preocupación acerca del grado de fidelidad respecto al material original y el rigor histórico en relación a la época en la que se ambienta. Y la última cuestión que ha dado pie a cierto revuelo han sido sus diálogos, que algunos tildan de demasiado contemporáneos y coloquiales.

"Quizá fui un poco ingenuo, puede que me salga el tiro por la culata, pero quería una narrativa realista. Para mí era obvio", asegura Nolan al respecto en una entrevista concedida a Los Angeles Times, explicando que quería usar un lenguaje que tuviera "un significado emocional, y no intelectual, para la gente".

No es la primera vez que el lenguaje que los personajes utilizan en la película es objeto de debate, pues uno de los avances del filme ya suscitó críticas en redes sociales a raíz de una palabra pronunciada por Tom Holland, que da vida a Telémaco. En la versión original del tráiler en inglés, Holland se refiere a su padre como "dad", que en español equivaldría a llamarle "papá"; una palabra demasiado moderna para ser utilizada en la antigua Grecia, según argumentaban algunos fans.

Este detalle desató en redes sociales tanto burlas como algunas reacciones de genuina perplejidad. Pero también llevó a ciertos internautas a diseccionar la etimología de la palabra, con algunos argumentando incluso que los diálogos serían incorrectos teniendo en cuenta que el inglés moderno ni siquiera había surgido por entonces, pues es una mezcla de lenguas germánicas.

LA ODISEA Y LA CONTROVERSIA POR SU FIDELIDAD AL MATERIAL ORIGINAL

Antes incluso de que se desatara esta polémica a raíz de los diálogos, la cinta de Nolan ya enfrentó no pocas críticas por el diseño de las armaduras que aparecen en los adelantos. Así, muchos señalaban que eran demasiado modernas e incluso que recordaban al aspecto de Batman en El caballero oscuro.

En una entrevista concedida a Time, Nolan defendía este aspecto de la película, asegurando que en aquella época ya había "dagas micénicas de bronce ennegrecido". "La teoría es que probablemente ya se podía ennegrecer el bronce en aquella época. Se toma el bronce, se le añade más oro y plata y luego se utiliza azufre. En el caso de Agamenón, Ellen [Mirojnick], nuestra diseñadora de vestuario, intenta transmitir lo superior que es él con respecto a todos los demás. Eso se consigue mediante materiales que serían muy caros", explicaba el cineasta.

Protagonizada por Matt Damon como Ulises, La odisea también cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Robert Pattinson como el ladino Antínoo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, Samantha Morton como Circe y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El elenco del ambicioso filme de Nolan, rodado en IMAX, lo completan Elliot Page, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros.