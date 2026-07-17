Filtrada la secuencia de La Odisea de Christopher Nolan que revela el papel de Elliot Page en la película - UNIVERSAL Y NETFLIX

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a los cines el próximo 17 de julio con Matt Damon dando vida a Odiseo. Ahora, una nueva escena ha salido a la luz y ha desvelado cuál será el papel de Elliot Page en la esperada adaptación del clásico poema de Homero.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La secuencia en cuestión ya circula en redes y parece enmarcarse al principio del filme. Durante meses se especuló con la posibilidad de que Page interpretara a Aquiles. Sin embargo, las imágenes parecen confirmar que, en realidad, dará vida a Sinón.

Sinón es, en realidad, el primo de Odiseo y un joven soldado que lo idolatra. En esta escena, Sinón recibe la misión de entregar a los troyanos el caballo de madera que los griegos han dejado en la playa como una falsa ofrenda a Atenea. No obstante, muere tras ser alcanzado por una lluvia de flechas y lanzas, lo cual supone un significativo cambio respecto al material original.

Ellen Page was in fact Achilles but due to the backlash Nolan changed it in post to Sinon.



In the original Odyssey Odysius speaks to Achilles in Hades. Which is replaced now by this goofy bitch! Elliot Page STILL looks female. #Odyssey #Trending pic.twitter.com/Qd4jhhFmCr — Redy_Rok_Steady 🇺🇸 (@redy_rok_818) July 16, 2026

LA MUERTE DE SINÓN Y EL REENCUENTRO DE SU ESPÍRITU CON ODISEO EN EL INFRAMUNDO

Una vez terminada la Guerra de Troya, Odiseo emprende el viaje de regreso a Ítaca. En ese trayecto desciende al Hades en busca de una forma de volver a casa, donde se reencuentra con el espíritu de Sinón. El joven le recrimina haberlo enviado a una misión que sabía que acabaría costándole la vida para garantizar la victoria griega sobre Troya.

Además, le pide que honre a los caídos y que se vengue de Antínoo (Robert Pattinson), al que responsabiliza de haberlo manipulado para ocupar su lugar en el ejército. Este encuentro obliga a Odiseo a enfrentarse al coste humano de las decisiones que tomó como líder militar.

Tras el lanzamiento del primer tráiler, no tardaron en surgir numerosas especulaciones entre los espectadores, quienes empezaron a teorizar que Elliot Page daría vida a Aquiles en la película. Sin embargo, ahora, la confirmación de que interpreta a Sinón, y no al legendario guerrero, ha dado pie a una nueva teoría entre algunos detractores de la película, que sostienen que este personaje habría sido utilizado como reemplazo de Aquiles.