Filtrada la secuencia de La Odisea de Christopher Nolan que revela el papel de Elliot Page en la película - UNIVERSAL Y NETFLIX
MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -
La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, llegará a los cines el próximo 17 de julio con Matt Damon dando vida a Odiseo. Ahora, una nueva escena ha salido a la luz y ha desvelado cuál será el papel de Elliot Page en la esperada adaptación del clásico poema de Homero.
((Atención: Esta noticia contiene spoilers))
La secuencia en cuestión ya circula en redes y parece enmarcarse al principio del filme. Durante meses se especuló con la posibilidad de que Page interpretara a Aquiles. Sin embargo, las imágenes parecen confirmar que, en realidad, dará vida a Sinón.
Sinón es, en realidad, el primo de Odiseo y un joven soldado que lo idolatra. En esta escena, Sinón recibe la misión de entregar a los troyanos el caballo de madera que los griegos han dejado en la playa como una falsa ofrenda a Atenea. No obstante, muere tras ser alcanzado por una lluvia de flechas y lanzas, lo cual supone un significativo cambio respecto al material original.
LA MUERTE DE SINÓN Y EL REENCUENTRO DE SU ESPÍRITU CON ODISEO EN EL INFRAMUNDO
Una vez terminada la Guerra de Troya, Odiseo emprende el viaje de regreso a Ítaca. En ese trayecto desciende al Hades en busca de una forma de volver a casa, donde se reencuentra con el espíritu de Sinón. El joven le recrimina haberlo enviado a una misión que sabía que acabaría costándole la vida para garantizar la victoria griega sobre Troya.
Además, le pide que honre a los caídos y que se vengue de Antínoo (Robert Pattinson), al que responsabiliza de haberlo manipulado para ocupar su lugar en el ejército. Este encuentro obliga a Odiseo a enfrentarse al coste humano de las decisiones que tomó como líder militar.
Tras el lanzamiento del primer tráiler, no tardaron en surgir numerosas especulaciones entre los espectadores, quienes empezaron a teorizar que Elliot Page daría vida a Aquiles en la película. Sin embargo, ahora, la confirmación de que interpreta a Sinón, y no al legendario guerrero, ha dado pie a una nueva teoría entre algunos detractores de la película, que sostienen que este personaje habría sido utilizado como reemplazo de Aquiles.