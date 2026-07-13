Christopher Nolan responde a las críticas a La Odisea: " Son irrelevantes" - UNIVERSAL

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

La Odisea de Christopher Nolan desembarcará en los cines en pocos días, con Matt Damon interpretando a Odiseo. Con el filme previsto para el 17 de julio, el realizador británico ha respondido a todos los aspectos del filme que han sido criticados en las redes.

"Son parte del juego", afirmó Nolan a The Telegraph. "Pero fíjate, esas conversaciones que se producen antes de que la gente vea la película... siempre son irrelevantes, porque nadie que participe en ellas sabe todavía cómo es realmente el filme", añadió el director de Tenet, Interstellar y la trilogía de El caballero oscuro.

Esta no es la primera vez que Nolan aborda las duras críticas sobre La Odisea. Los anteriores tráileres del filme desataron quejas sobre el poco rigor histórico y el diseño de las armaduras, que recordaban al traje de Batman.

LA CRÍTICA ES ESPECIALMENTE POSITIVA PARA NOLAN Y EL ELENCO DE LA ODISEA

"Hay dagas micénicas de bronce ennegrecido", afirmó el director de Oppenheimer a Time el pasado mayo. "La teoría es que probablemente ya sabían ennegrecer el bronce en aquella época. Se toma el bronce, se le añade más oro y plata y luego se utiliza azufre...", continuó Nolan. "Espero que disfruten de la película, aunque no estén de acuerdo con todo. Muchos científicos se quejaron de Interstellar. Pero lo que uno no quiere es que la gente piense que te lo has tomado a la ligera", explicó.

En todo caso, estas quejas hacia La Odisea parecen proceder de una minoría que, si bien es activa en las redes, no representa a la audiencia general, por lo que no deberían afectar significativamente al rendimiento comercial del filme. De hecho, las entradas para sus proyecciones en IMAX se agotaron con un año de antelación y las previsiones apuntan a que podría convertirse en el mejor estreno de Nolan desde El caballero oscuro: La leyenda renace.

Asimismo, las expectativas en torno al filme ya eran bastante elevadas, y las proyecciones realizadas para la crítica especializada en el formato IMAX en 70 mm, el favorito de Nolan, las han acrecentado aún más. Y es que la gran mayoría de críticos están deshaciéndose en elogios para el elenco y Nolan, y describiendo el filme como un "festín cinematográfico" sin precedentes.