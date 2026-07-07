Primeras reacciones a La odisea: Todo "un festín cinematográfico" que supone "la mejor película de Nolan hasta la fecha" - UNIVERSAL
MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -
La odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan en la que adapta el poema épico de Homero, llega a los cines el 17 de julio. Tal y como se anunció hace días, la película no se ha proyectado en pases dirigidos a influencers, sino únicamente a críticos de cine, que han compartido sus impresiones en redes sociales.
Si las expectativas en torno al filme ya eran bastante elevadas, estas primeras reacciones por parte de la prensa especializada no han hecho sino acrecentarlas. Y es que la gran mayoría de críticos están deshaciéndose en elogios para el elenco y el director, y describiendo el filme como un "festín cinematográfico" sin precedentes.
"Da la sensación de que todo aquello por lo que Nolan ha estado trabajando con IMAX ha culminado aquí", asegura Erik Davis, crítico en Fandango, destacando la interpretación de Robert Pattinson como el villano Antínoo y adelantando que la cinta se apoya por momentos en el terror, "lo que añade una dimensión totalmente nueva a su forma de hacer cine sin perder nunca de vista la humanidad".
En este sentido, Aaron Couch de The Hollywood Reporter señala cómo, tras 25 años viendo las películas del cineasta en la gran pantalla desde Momento, La odisea ofrece "una novedad": "una secuencia de terror bien desarrollada dirigida por Christopher Nolan".
Jazz Tangcay, de Variety, describe la película como "una epopeya triunfal y espectacular" liderada "con garra" por Matt Damon, "mientras que Tom Holland aporta sensibilidad y emoción".
Perri Nemiroff, del medio Collider, describe La odisea como "un festín cinematográfico" con el "toque inconfundiblemente propio de Christopher Nolan". Steven Weintraub, redactor jefe del medio, asegura que el filme, "sencillamente perfecto", le ha dejado "completamente boquiabierto", alentado al público a que opte por el formato IMAX en 70 mm, "la mejor opción".
"Una secuela de Oppenheimer sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) sobre un hombre atormentado por haberse enfrentado a los dioses y haber condenado a la civilización que, en esta ocasión, lucha para vengar su propia arrogancia", escribe David Ehrlich, del medio IndieWire. "Demasiado torpe para estar a la altura de las mejores obras de Nolan, pero el último acto compensa todo el viaje", apostilla.
"CADA ACTO POR SÍ SOLO PODRÍA SER CANDIDATO AL OSCAR"
Desde Independent califican La odisea como "la mejor película de Nolan hasta la fecha", destacando el trabajo de Holland como Telémaco, así como el de Himesh Patel y Samantha Morton, "que se lleva todo el protagonismo con las pocas escenas en las que aparece".
Andrew J. Salazar, editor jefe de Discussing Film, tilda la película de "logro asombroso", asegurando que "abraza plenamente los horrores de la mitología griega". Por su parte, Liam Crowley de ScreenRant, afirma que La odisea de Nolan constituye "una redefinición absoluta del término 'épico' y un nuevo referente para el cine de blockbusters". "Cada acto por sí solo podría ser candidato al Oscar a la mejor película", sentencia.
Junto a los mencionados Damon, Holland, Pattison, Patel y Morton, La odisea cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o, que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.
Completan el elenco Elliot Page, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart o Will Yun Lee, entre otros.