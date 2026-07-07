Primeras reacciones a La odisea: Todo "un festín cinematográfico" que supone "la mejor película de Nolan hasta la fecha" - UNIVERSAL

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan en la que adapta el poema épico de Homero, llega a los cines el 17 de julio. Tal y como se anunció hace días, la película no se ha proyectado en pases dirigidos a influencers, sino únicamente a críticos de cine, que han compartido sus impresiones en redes sociales.

Si las expectativas en torno al filme ya eran bastante elevadas, estas primeras reacciones por parte de la prensa especializada no han hecho sino acrecentarlas. Y es que la gran mayoría de críticos están deshaciéndose en elogios para el elenco y el director, y describiendo el filme como un "festín cinematográfico" sin precedentes.

"Da la sensación de que todo aquello por lo que Nolan ha estado trabajando con IMAX ha culminado aquí", asegura Erik Davis, crítico en Fandango, destacando la interpretación de Robert Pattinson como el villano Antínoo y adelantando que la cinta se apoya por momentos en el terror, "lo que añade una dimensión totalmente nueva a su forma de hacer cine sin perder nunca de vista la humanidad".

Christopher Nolan's #TheOdyssey is an absolute triumph and a crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time. It feels like everything Nolan has been working toward with IMAX has culminated here. The production design is incredible, the action is… pic.twitter.com/yLxocUEEdn — Erik Davis (@ErikDavis) July 6, 2026

En este sentido, Aaron Couch de The Hollywood Reporter señala cómo, tras 25 años viendo las películas del cineasta en la gran pantalla desde Momento, La odisea ofrece "una novedad": "una secuencia de terror bien desarrollada dirigida por Christopher Nolan".

Been seeing his movies in theaters since Memento, and after 25 years, #TheOdyssey gives us a first: a fleshed out horror sequence directed by Christopher Nolan — Aaron Couch (@AaronCouch) July 6, 2026

Jazz Tangcay, de Variety, describe la película como "una epopeya triunfal y espectacular" liderada "con garra" por Matt Damon, "mientras que Tom Holland aporta sensibilidad y emoción".

Perri Nemiroff, del medio Collider, describe La odisea como "un festín cinematográfico" con el "toque inconfundiblemente propio de Christopher Nolan". Steven Weintraub, redactor jefe del medio, asegura que el filme, "sencillamente perfecto", le ha dejado "completamente boquiabierto", alentado al público a que opte por el formato IMAX en 70 mm, "la mejor opción".

THE ODYSSEY is a filmmaking feast. A grand and gripping rendition of Homer’s epic, and one that feels uniquely Christopher Nolan. It’s sincerely hard to imagine any other filmmaker on the planet being able to bring that source material to screen with this much scale, scope and… pic.twitter.com/7jOO5Ch9ZZ — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 6, 2026

Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’ is INCREDIBLE.



I'm really blown away by this film. Everything from the flawless performances to the way Nolan embraces the supernatural is just perfect.



If you can, SEE IT IN @IMAX 70mm. It’s a jaw dropping experience.



It'll be great… pic.twitter.com/UXEAjF8cKk — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 6, 2026

"Una secuela de Oppenheimer sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora) sobre un hombre atormentado por haberse enfrentado a los dioses y haber condenado a la civilización que, en esta ocasión, lucha para vengar su propia arrogancia", escribe David Ehrlich, del medio IndieWire. "Demasiado torpe para estar a la altura de las mejores obras de Nolan, pero el último acto compensa todo el viaje", apostilla.

The Odyssey: a surprisingly natural (and less despairing) Oppenheimer follow-up about a man haunted by defying the gods & dooming civilization - this one fights to avenge his own hubris. IMAX obviously immense. too clunky to be S-tier Nolan, but the last act rewards the journey. — david ehrlich (@davidehrlich) July 6, 2026

"CADA ACTO POR SÍ SOLO PODRÍA SER CANDIDATO AL OSCAR"

Desde Independent califican La odisea como "la mejor película de Nolan hasta la fecha", destacando el trabajo de Holland como Telémaco, así como el de Himesh Patel y Samantha Morton, "que se lleva todo el protagonismo con las pocas escenas en las que aparece".

Christopher Nolan’s much-anticipated film The Odyssey is set to be released in the UK on July 17. The Independent’s chief film and TV correspondent Jacob Stolworthy shares his thoughts after watching Nolan's adaptation of Homer's epic poem. pic.twitter.com/BqBxdzDOwk — The Independent (@Independent) July 6, 2026

Andrew J. Salazar, editor jefe de Discussing Film, tilda la película de "logro asombroso", asegurando que "abraza plenamente los horrores de la mitología griega". Por su parte, Liam Crowley de ScreenRant, afirma que La odisea de Nolan constituye "una redefinición absoluta del término 'épico' y un nuevo referente para el cine de blockbusters". "Cada acto por sí solo podría ser candidato al Oscar a la mejor película", sentencia.

THE ODYSSEY is a staggering achievement. It boasts spectacular & even terrifying set pieces that feel like Christopher Nolan fully embracing the horrors of Greek mythology. Yet, how he tastefully recontextualizes the story for the modern day is what has kept my head buzzing (1/2) pic.twitter.com/x1GJbwSOEK — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) July 6, 2026

Junto a los mencionados Damon, Holland, Pattison, Patel y Morton, La odisea cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o, que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

Completan el elenco Elliot Page, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart o Will Yun Lee, entre otros.