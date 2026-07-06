Tom Holland pensó que Christopher Nolan le odiaba en La odisea: "Creía que la estaba cagando" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 17 de julio llega a los cines La odisea, la ambiciosa adaptación del clásico de Homero dirigida Christopher Nolan. Tom Holland, que en la cinta da vida a Telémaco, el hijo de Odiseo, ha recordado su "abrumador" primer día de rodaje, en el que pensó que su actuación estaba siendo un desastre porque Nolan no dejaba de gritar "corten".

"Mi primer día [en el set] fue probablemente una de las experiencias más abrumadoras de mi carrera", asegura Holland en una entrevista concedida a Fandango, en la que también estaba presente Nolan. "Recuerdo que no parabas de cortar, y yo estaba con Jon [Bernthal] y pensaba: '¿Por qué no para de cortar? ¿Por qué sigue haciendo eso?'", rememora el actor.

"Y en mi cabeza pensaba: '¿Es que no le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando?'", recuerda Holland, explicando que fue entonces cuando George Cottle, el coordinador de especialistas, le dijo: "No, no, no, solo duran tres minutos", refiriéndose a las cámaras IMAX, que Nolan utilizó para rodar la totalidad del largometraje. "Y pensé: 'Menos mal'. Creía que la estaba cagando por completo en esa escena", asegura.

"Trabajar con cámaras IMAX por primera vez es toda una experiencia. No se parece a nada que hubiera visto antes, y no sabía que solo rodaban durante tres minutos", confiesa el intérprete.

TOM HOLLAND, SOBRE EL RODAJE DE LA ODISEA

Al margen de este accidentado comienzo, Holland ya describió la filmación de La odisea bajo los mandos de Nolan como su "mejor experiencia" en un set de rodaje. "Fue increíble. El trabajo de mi vida, sin duda alguna", sentenciaba el actor en una entrevista concedida a GQ.

Protagonizada por Matt Damon como Ulises, La odisea también cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Robert Pattinson como el ladino Antínoo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, Samantha Morton como Circe y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El elenco del ambicioso filme de Nolan lo completan Elliot Page, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros.