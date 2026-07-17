¿Tiene La Odisea De Nolan Escena Post-Créditos? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines La odisea, la versión de Christopher Nolan del clásico de Homero. Una superproducción protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya o Charlize Theron que es, sin duda, uno de los estrenos más esperados. Y teniendo en cuenta que se trata de eventos cinematográficos del año, no son pocos quienes se hacen la misma pregunta: ¿Tiene escena post-créditos La odisea de Christopher Nolan?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series, como se ha demostrado en sus últimos estrenos cinematográficos como Los 4 Fantásticos.

También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics, con el Superman de James Gunn como ejemplo paradigmático, que incluía dos tras su desenlace. Por contra, el último estreno de la franquicia, Supergirl, no contaba con ninguna sorpresa ni durante los créditos ni al final de los mismos.

Además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras sagas como Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas, Vaiana, Sonic o, precisamente, Toy Story. También cuentan con estas secuencias extra algunas de las franquicias de terror más populares como Scream, Insidious o Expediente Warren (The Conjuring).

NO, LA ODISEA DE NOLAN NO TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS

Pero en el caso del nuevo filme de Nolan, la respuesta es negativa. La odisea no cuenta con ninguna escena extra ni durante ni después de su desenlace. Una decisión nada sorprendente en el caso del director británico que siempre se ha mostrado contrario a este tipo de secuencias adicionales.

Así ninguno de los largometrajes de Nolan, entre los que se encuentran títulos tan populares como Origen, Interstellar u la más reciente Oppenheimer, tienen escena post-créditos. Ni siquiera las incluyó en su saga de superhéroes, la trilogía del caballero oscuro protagonizada por Christian Bale como Batman.

Por tanto, los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca sin miedo a perderse ninguna sorpresa a la conclusión de las casi tres horas de metraje con las que cuenta esta versión del clásico de Homero. Otra opción, para los más pacientes, es permanecer tranquilamente en la butaca asimilando la epopeya del Odiseo de Matt Damon y disfrutando de la siempre excelsa banda sonora compuesta por el compositor sueco tres veces ganador del Oscar Ludwig Göransson.