1100985.1.260.149.20260702102946 Así crearon Ludwig Göransson y Christopher Nolan la épica y "atemporal" música de La Odisea - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 17 de julio Christopher Nolan vuelve a los cines con el que promete ser su proyecto más ambicioso hasta la fecha: su adaptación cinematográfica de La Odisea, el clásico de Homero. Una epopeya mitológica grandiosa y en la que el director británico vuelve a contar con la música de Ludwig Göransson, ganador de tres premios Oscar con el que ya ha trabajado en Tenet y la multioscarizada Oppenheimer.

"Me encanta componer bandas sonoras, porque cada proyecto es muy diferente", comienza apuntando el compositor y reglista sueco al inicio de esta pieza en primicia para los lectores de CulturaOcio.com en la que recuerda como al principio Nolan le dijo que quería "algo completamente único para la película". "Nada de orquestas ni sonidos habituales que ya se hayan escuchado antes en una película como esta", era la consigna que le dio a Göransson el director de Intestellar o El caballero oscuro.

"Queríamos que la película diera la sensación de mostrar un mundo reconocible para el público, aunque sea la antigua Grecia", señala el propio Nolan que a la vez quería crear algo totalmente nuevo. "No queríamos que tuviera la estética y la atmósfera de otras películas sobre el mundo clásico, ¿Qué podíamos hacer que fuera más atemporal?", reflexiona el cineasta.

Consciente del reto que le proponía el cineasta, Göransson recogió el guante: "Para crear un mundo totalmente original, sabía que debía salir de mi zona de confort y encontrar sonidos con los que nunca había trabajado". Y fue entonces cuando comenzó a experimentar con instrumentos clásicos de la Antigua Grécia como el aulós o la lira y, junto a su equipo de músicos, investigó para intentar "desentrañar cómo funcionaban" y "entender" la música a través de ellos.

LA ODISEA, MÚSICA DE LA EDAD DE BRONCE

"Algo en lo que también insistó Cris fue que usáramos bronce. Ya sabes... es la Edad de Bronce, así que usamos gongs de bronce, por ejemplo. Puedes hacer que estos instrumentos suenen de una manera que jamás se haya oído antes", explica Göransson.

El siguiente paso fueron las voces, que también forman parte de la banda sonora original de La Odisea. "Usar la voz pasó a ser el modo de añadir más fuerza al ritmo emocional de la partitura", apunta el compositor.

Protagonizada por Matt Damon como Ulises, La odisea también cuenta en su reparto con Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo, Tom Holland como su hijo Telémaco, Robert Pattinson como el ladino Antínoo, Zendaya como la diosa Atenea, Charlize Theron como la ninfa Calipso, Jon Bernthal como el rey espartano Menelao, John Leguizamo como Eumeo, Benny Safdie como el imponente Agamemnon, Lupita Nyong'o que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, Samantha Morton como Circe y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope.

El elenco del ambicioso filme de Nolan, rodado en IMAX, lo completan Elliot Page, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel o Will Yun Lee, entre otros.