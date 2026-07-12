Robert Pattinson compara su personaje en La Odisea de Christopher Nolan con uno de Crepúsculo - UNIVERSAL/NEW LINE CINEMA

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

A poco más de una semana del estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, Robert Pattinson, quien da vida al astuto y ladino Antínoo en la película protagonizada por Matt Damon, ha comparado a su personaje con Jacob Black, el papel que interpretó Taylor Lautner en la saga Crepúsculo.

"Creo que el público va a estar de su lado. No paro de compararlo... es un poco como Jacob en Crepúsculo", bromeó Pattinson en una entrevista con MTV UK.

"Al final, La Odisea trata de que Penélope no termina de decidirse entre dos hombres, y yo solo intento ayudarla a tomar una decisión... En plan: bueno, ya está, está muerto, supéralo", añadió el actor, que volverá a interpretar a Bruce Wayne en la secuela de The Batman.

LA COMPARACIÓN ENTRE ANTÍNOO Y JACOB BLACK

Más allá de que Pattinson sea el nexo común entre La Odisea y la saga cinematográfica basada en las novelas vampíricas de Stephenie Meyer, lo cierto es que ambas producciones no podrían ser más distintas entre sí.

Teniendo esto presente, lo más probable es que el actor se estuviese refiriendo en sus declaraciones al hecho de que Jacob intentó convencer a Bella Swan (Kristen Stewart) para que superara a Edward durante todas las entregas de la franquicia. Y es que, aunque Edward y Bella acabaron juntos, los fans apoyaban plenamente al apuesto hombre lobo interpretado por Lautner.

Dirigida y escrita por Christopher Nolan, también está protagonizada por Tom Holland como Telémaco, el hijo de Odiseo; Zendaya como la diosa Athenea; Charlize Theron como la ninfa Calipso; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; John Leguizamo como Eumeo; Lupita Nyong'o, que interpreta a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra; y Mia Goth como Melantho, una de las doncellas de Penélope. El reparto lo completan Elliot Page, Samantha Morton, Cosmo Jarvis, Logan Marshall-Green, Ryan Hurst, Josh Stewart, Himesh Patel y Will Yun Lee, entre otros.