Filtrado el cameo de Daredevil en Spider-Man No Way Home

Filtardo el cameo de Daredevil en Spider-Man No Way Home, la película de Sony y Marvel

MADRID, 29 Nov.

El estreno de 'Spider-Man: No Way Home' está cada vez más cerca y son muchos, aún, los rumores y las teorías que quedan por confirmar. Aunque el más esperado es la posible irrupción de los Peter Parker de Tobey Maguire y Andrew Garfield, otro que los fans esperan que sea cierto es la presencia del Daredevil de Charlie Cox en la tercera entrega en solitario del superhéroe encarnado por Tom Holland.

Y para echar más leña al fuego, ahora ha surgido un nuevo rumor que detallaría cómo sería la aparición del Diablo de Hell's Kitchen en la cinta de Sony y Marvel. Una presencia que supondría la presentación del mítico perosonaje dentro del UCM pero que quedaría, si se terminase de confirmar esta información, en un breve cameo.

Según lo revelado por Daniel RPK, conocido por filtrar información relacionada con la producción de la cinta, no aparecería Matt Murdock vestido no como el Denfensor de Marvel, sino que su presencia se limitaría a su faceta pública como abogado. Este cameo correspondería a la secuencia en el apartamento de Parker con la tía May y Happy. Una escena de la que, por cierto, hace unos días ya se filtraron varias imágenes.

El personaje interpretado por Marisa Tomei estaría intentando solventar los "problemas legales" de su sobrino después de que éste fuera acusado de la muerte de Mysterio, que además hizo pública su identidad como Spider-man.

Gran parte de la opinión pública, atizada por la presión de medios como el Daily Bugle dirigido por J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) Cuando un manifestante arroja un objeto a la ventana, es el propio Murdock quien, valiéndose de su enorme agilidad y tremenda percepción, quien lo atrapa.

Cuando el superhéroe arácnido le pregunta cómo lo ha hecho, Murdock se limita a decir: "Soy un buen abogado". Esta aparición coincidiría con la imagen supuestamente filtrada hace unas semanas, en la que Daredevil estaba sentado, precisamente, en el comedor de la casa de la tía May.

Pero como siempre, entre tanta especulación, solo queda esperar al 16 de diciembre, momento en el que el Hombre Araña regresará por una tercera vez, en la que aspira a ser su enfrentamiento definitivo, al tener que derrotar al Doctor Octopus, el Duende Verde, el Hombre e Arena, Lagarto y Electro, cinco poderosos villanos provenientes de las antiguas sagas de Spider-Man.