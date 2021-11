Spider-Man No Way Home: Filtradas fotos de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox junto a Tom Holland

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

A la espera del segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa) continúan llegando las presuntas filtraciones sobre la película que abrirá las puertas del Multiverso para Peter Parker... y sus variantes. Y es que por la red ya corren varias imágenes que aseguran ser del filme de Sony y Marvel en las que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Charlie Cox aparecen junto a Tom Holland.

La primera de las fotos, de la que se hacen eco varios medios estadounidenses especializados y que han sido replicadas por numerosas cuentas en redes sociales dedicadas a Marvel y Spider-Man, muestra Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland en la cubierta de una embarcación.

Tanto Maguire, que encarnó a Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi, como Garfield, que hizo lo propio en The Amazing Spider-Man y su secuela, aparecen, al igual que el propio Holland, la versión del personaje del UCM, vestidos con sus trajes de superhéroes.

Leaked photos from Spider-Man No way home?? 2nd one has to be real!#SpiderManNowWayHome #MarvelStudios pic.twitter.com/rTeBbuGEH8