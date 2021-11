Las compra de entradas para Spider-Man: No Way Home colapsa e indigna a los fans de Marvel: "Los hemos reventado"

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

La llegada de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) a los cines es un gran acontecimiento para los fans del personaje. Y ante tanta expectación, con la puesta en marcha de la preventa de entradas han llegado los primeros problemas ya que las webs oficiales de venta en Estados Unidos han colapsado, generando una profunda indignación entre los seguidores marvelitas

Durante la madrugada del domingo, las webs tenían previsto sacar las entradas del filme para que los usuarios accedieran a ellas y así, realizar su compra. En cuestión de escasos minutos, las webs de AMC, Regal y Fandango se desconectaron brevemente y a ellas se sumó la caída online de Álamo Drafthouse.

Mientras, a la espera de que se resuelva el problema, AMC ha creado una fila de espera virtual para que los espectadores puedan seguir accediendo a la compra de las entradas del filme, que aún no ha confirmado la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire, aunque no la puedan hacer efectiva en el momento.

No obstante, los adeptos del lanzarredes se quejaban coléricos en Twitter del incidente mostrando así su descontento. “NO PUEDO COMPRAR MIS ENTRADAS PARA SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, espetó un usuario indignado. Otros, en cambio, se lo tomaban con más humor y decían estar "orgullosos" de haber colapsado con su afán por Spdey todos los sitios de preventa de localidades para el filme del Universo Cinematográfico Marvel.

WHY CAN'T I BUY MY SPIDER-MAN NO WAY HOME TICKETS @RegalMovies #SpiderMan — Pearl (@wonryong) November 29, 2021

been trying to get NWH tickets since they dropped and @Fandango keeps crashing on us 🥲 #SpiderMan — ang 🪐 (@aanngelinna) November 29, 2021

Trying to get these #SpiderMan tickets on these crashing apps and sites pic.twitter.com/1XojqTOG0k — ziggy (@rndmburner) November 29, 2021

I’m just tryna get my tickets… #SpiderMan — The Chosen One (@dancorbittiii) November 29, 2021

aaaahh all the sites have crashed for #NoWayHome Tickets #SpiderMan — hera | حرا🌻(@ home indefinitely) (@hera621) November 29, 2021

Spider-Man: No Way Home reunirá a Tom Holland portando el manto del trepamuros una vez más y retomará los acontecimientos al final de Far Frome Home, donde Mysterio (Jake Gyllenghal) expuso la identidad secreta de Peter Parker quien pide ayuda al Doctor Extraño (Bennedict Cumberbatch) para preservarla, aunque, esto provoque que se abran las puertas del multiverso y con ellas, la llegada de algunos de los más temibles enemigos del héroe como Electro (Jamie Foxx) o Doctor Octopus (Alfred Molina).