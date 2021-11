Spider-Man No Way Home: Tres pruebas de que Marvel y Sony han borrado a Andrew Garfield y Tobey Maguire del tráiler

Spider-Man No Way Home: Las pruebas de que Marvel y Sony han borrado a Andrew Garfield y Tobey Maguire del nuevo tráiler

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Y finalmente llegó el segundo tráiler de 'Spider-Man: No Way Home'. Aunque la mayor parte de los fans están encantados con la aparición de los cincos poderosos villanos que pondrán contra las cuerdas al Peter Parker de Tom Holland, muchos otros han echado en falta la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Y entre estos últimos hay algunos que no pierden la esperanza y aseguran que Sony y Marvel han manipulado algunas secuencias del adelanto para borrar a las dos versiones anteriores de Peter Parker y así mantener la sorpresa hasta el 17 de diciembre.

Aunque, a día de hoy, la presencia de ambos actores sea un mero rumor --desmentido en varias ocasiones por ambos-- lo cierto es que hay suficientes indicios, algunos muy evidentes, para que el fandom sospeche que ha habido retoques para no revelar en el adelanto la irrupción de Maguire y Garfield.

"TÚ NO ERES PETER PARKER"

La primera prueba en favor de esta 'teoría del engaño', la encuentran sus militantes en el primer tramo del tráiler cuando el Doctor Octopus, el personaje interpretado por Alfred Molina que ya apareció al final del primer adelanto, atrapa a Spidey con sus tentáculos mecánicos y se queda perplejo al no reconocerle. "Tú no eres Peter Parker", espeta con sorpresa e indignación.

Una frase que, independientemente de si aparecen o no Maguire y Garfield, ya indica que el villano no reconoce a este Peter Parker porque para él su rostro es el de Maguire, el de la versión dirigida por Sam Raimi. Es decir, el multiverso o spiderverso es una realidad.

LOS ENEMIGOS INVISIBLES

Pero sin duda alguna, la gran prueba a la que se agarran quienes aseguran que Sony y Marvel han borrado a los otros dos protagonistas es el momento en el que el Hombre Araña se enfrenta a la vez a tres de los villanos.

Viendo el avance a cámara lenta, puede apreciarse como Spider-Man se enfrenta al Hombre de Arena (Thomas Haden Church), el Lagarto (Rhys Ifans) y Electro (Jamie Foxx). Pero mientras que el único spidey que aparece en pantalla se lanza contra el primero, los otros dos villanos, tanto Electro como Lagarto, parecen encararse contra enemigos invisibles.

También llama la atención que Lagarto es golpeado por un ente invisible, lo que indicaría que alguien ha sido eliminado del avance. Este último detalle ha podido verse en el tráiler de la versión brasileña, que no ha editado estos pocos segundos. Un descuido bastante revelador.

Como bien saben los fans, no sería la primera vez que Marvel muestra material modificado para evitar filtraciones y guardarse sorpresas bajo la manga, uno de los ejemplos es el aspecto de Thor en los avances de 'Vengadores: Endgame', donde el Dios del Trueno lucía el mismo y cuidado aspecto de 'Infinity War', cuando en el filme apareció con una apariencia más desaliñada y descuidada.

UNA SECUENCIA MUY FAMILIAR

La tercera de estas "pruebas" las encontramos en el tramo final del adelanto, en la escena en la que MJ (Zendaya) cae al vacío y Peter Parker acude en su rescate. La secuencia recuerda mucho a la muerte de Gwen Stacy (Emma Stone) en 'The Amazing Spider-Man 2', que era a su vez un homenaje al fallecimiento de esta en los cómics.

Es la manera tan abrupta de pasar de una secuencia en gran angular a un primer plano, lo que sería un indicio de que quien rescatase a la joven no fuera el Spidey de Tom Holland, sino el de Andrew Garfield. Si se confirmase, sería la manera en la que esa versión de Peter Parker podría redimirse al no haber podido salvar a su amada en su propia saga.

Por otro lado, el escenario de la lucha, recuerda mucho a las imágenes filtradas en las que aparecían, supuestamente, los tres Spider-Man, como también la que, supuestamente, mostraba a Garfield en el rodaje y rodeado de un croma.

Habrá que esperar al 17 de diciembre para ver si, finalmente, esa esperada reunión de superhéroes arácnidos se produce o si solo se está ante una épica y brutal convención de villanos.