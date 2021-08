¿Matt Murdock (Daredevil) en el tráiler de SpiderMan: No Way Home?

MADRID, 24 Ago. (CulturaOcio) -

Además de Andrew Garfield y Tobey Maguire, a quienes los fans esperaban ver en el tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), el primer avance de la película ha contado con otra gran ausencia. Y esa ha sido la de Charlie Cox, el actor que dio vida a Daredevil en la serie de Netflix.

Muchos seguidores del trepamuros esperaban que el héroe de Hell's Kitchen, Matt Murdock, fuera el abogado encargado de defender a Peter Parker ante el proceso judicial abierto contra el joven por la muerte de Mysterio.

Sin embargo, y a pesar de que efectivamente el personaje de Tom Holland tiene serios problemas legales, el adelanto no ha mostrado indicios evidentes de su abogado sea Murdock... aunque quizá los usuarios de Twitter hayan encontrado, o quieran ver, algunas pistas que lo confirmen.

Tras el lanzamiento del tráiler, en el que un hombre trajeado que nunca muestra su rostro aparece junto Peter Parker cuando presta declaración por la muerte de Mysterio, en las redes se han desatado las especulaciones tratando de averiguar si se trata de Cox.

Para defender o negar esta teoría, los fans se han lanzado a comparar fotos de las manos del actor en la serie con las del avance, además de debatir aspectos tan curiosos como si la densidad del vello de su brazo es la misma a la vista en el tráiler.

TRY TO TELL ME THOSE ARENT MATT MURDOCK'S HANDS pic.twitter.com/drNiu3ff0v — sam #1 (@stqrkswilson) August 24, 2021

¿SERÁ MATT MURDOCK?



¿TENDREMOS AL DAREDEVIL DE CHARLIE COX EN SPIDER-MAN: NO WAY HOME?



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH#SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/82pwOzKpeG — Spider-Margvel: No Way Home 🕷🕸 (@_Margvel) August 24, 2021

marvel i am begging you PLEASE let his lawyer be matt murdock. p l e a s e. bring daredevil back. pic.twitter.com/oFfSYx3UB9 — almendra. 🐻 (@archerondale) August 24, 2021

Disculpe, profesor Sony, llevo años viendo Marvel y creo que sé cómo se ve el culo de Charlie Cox... pic.twitter.com/Is7ZYsX6Aq — Luli (@lulistone12) August 24, 2021

Twitter ha quedado dividido entre los que sesudamente buscan argumentos para justificar la presencia de Cox y los que están alucinando al ver a otros tuiteros escribiendo sobre el pelo del brazo de un superhéroe como si les fuera la vida en ello.

sometimes twitter is bad but sometimes its analyzing how hairy some forearms are to compare them to charlie cox and i think thats great — BANDANA WADDLE DEE UPDATES (@avividrose_) August 24, 2021

Si no es Daredevil no pasa nada, pero si es Matt Murdock y no lo interpreta Charlie Cox el cabreo que me puedo coger en el cine hará que me echen. https://t.co/r8iFPaG29u — Selu Rizo ۞ (@SeluRizo) August 24, 2021

i love how everyone’s decided to come to the conclusion that the guy next to peter is charlie cox 💀 i mean… i’m thinking the same too… pic.twitter.com/hJ1Gkm1eAp — lauryn (@seulternal) August 24, 2021

Para descubrir si realmente ese hombre trajeado es de día el abogado Matt Murdock y de noche el justiciero Daredevil, los espectadores tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: Sin camino a casa, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, con Tom Holland como protagonista, plantando cara a los, por el momento confirmados, Jaime Foxx y Alfred Molina.