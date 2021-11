Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Daredevil indignan a los fans de Marvel

Spider-Man No Way Home: La ausencia de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Daredevil indigna a los fans de Marvel

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Sony Pictures ha lanzado un nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) y, pese a que los fans estaban ansiosos por ver nuevo metraje, parece que el adelanto no ha contentado a los seguidores. Y es que la presencia de villanos como el Duende Verde de Williem Dafoe o el Electro de Jamie Foxx no ha hecho olvidar las ausencias de Tobey Maguire y Andrew Garfield como diferentes versiones de Spider-Man y de Charlie Cox en el rol de Daredevil han indignado a los internautas.

Los fans insisten en la participación de Maguire y Garfield, pese a que Tom Holland lo desmintió. "La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no volverán", declaró a Total Film. En este sentido, Garfield también ha negado su aparición. "No estoy en la película", dijo a The TODAY Show. Sin embargo, los seguidores siguen creyendo que harán un cameo en Spider-Man: No Way Home y esperaban ver un adelanto en el tráiler.

"¿Pero Andrew y Tobey dónde están?" o "estoy empezando a pensar que Andrew y Tobey ni siquiera están en la película" son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

i'm starting to think Tobey & Andrew are not even in the film 😭😭😭😭 — Ronald Sales (@boynood) November 17, 2021

"Si Tobey y Andrew no están en Spider-Man: No Way Home voy a morir de tristeza", confesó otro internauta. "Solo quiero saber si estarán Tobey y Andrew", pidió otro usuario.

if tobey and andrew arent in nwh i am gonna die from sadness — Sighñor (@ryanguerreromsc) November 17, 2021

I just want to know if there is tobey and andrew😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — fasya (@inifasyaya) November 17, 2021

Cabe destacar que algunos fans consideran que Marvel Studios ha editado el metraje para eliminar a Garfield y Maguire de las imágenes, algo que ha dado pie a algunos memes.

Sony dónde están Tobey y Andrew???????? https://t.co/jOswhCKzUd — 𝒍𝒂𝒖𝒇𝒆𝒚𝒔𝒐𝒏४ (@_FlorrGrosso__) November 17, 2021

Para mí acá borraron a Andrew y a Tobey porque Lizard no se tira hacia donde está Tom sino más abajo pic.twitter.com/jS5bTEdVSq — Mely lvs las nalgas de Alen (@wattpadxfrases) November 17, 2021

Algo similar ha ocurrido con Charlie Cox, ya que se espera que aparezca dando vida a Daredevil. Todo apunta a que el personaje ejercerá como abogado de Peter Parker ante el proceso judicial abierto contra el joven por la muerte de Mysterio.

"Lo sé, Sony ha lanzado el tráiler sin las tres cosas que queremos ver: El Spider-Man de Tobey, el Spider-Man de Andrew y Daredevil", se quejó un tuitero.

Yo cuando terminó el trailer de spider man: no way home y no salió Daredevil pic.twitter.com/wydhovrq6B — Ray García (@dennumber) November 17, 2021

"Vale, ¿dónde está Daredevil?", preguntó un fan.

https://twitter.com/JoeyTheGamer101/status/1460791025782468609

"Así que Daredevil no estaba en el tráiler de No Way Home. Si Matt Murdock no aparece en la película, me voy a rebelar", advirtió un seguidor de Marvel.

So Daredevil wasn't in the No Way Home Trailer. If Matt Murdock doesn't show up in the movie istg I'ma riot pic.twitter.com/wDuYE0KPjv — tony (@TonyVask) November 17, 2021

Dirigida por Jon Watts, Spider-Man: No Way Home cuenta en su reparto con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Jon Favreau, Harry Holland, Christopher Cocke, J.B. Smoove, Hannibal Buress y Martin Starr. La cinta llega a los cines el 17 de diciembre.