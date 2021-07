Spider-Man No Way: Charlie Cox (Daredevil) confirma su presencia en la película... ¿ y en la serie de She-Hulk?

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

La incorporación de Charlie Cox, el actor que encarnó a Daredevil en la serie de Netflix, al Universo Cinematográfico Marvel se ha venido rumoreando desde hace meses, años incluso. Y es que prácticamente desde el momento en el que se canceló la ficción, los fans han venido especulando sobre su incorporación al UCM... algo que parece estar más cerca que nunca.

Y es que el intérprete podría haber dado, de forma totalmente involuntaria, una pista que podría ser decisiva para confirmar su aparición en alguno de los proyectos que la Casa de las Ideas tiene en marcha.

La convención Celebrity Fan Fest ha anunciado que Cox no podrá acudir al evento en el que estaba prevista su presencia debido a "un cambio en su calendario de rodaje en el último momento". Teniendo en cuenta que la única producción a la que el intérprete está oficialmente ligado es la serie irlandesa Kin, y que ya ha terminado su filmación, las alarmas del mundo marvelita han saltado.

