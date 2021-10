Spider-Man No Way Home: Confirmados 5 de Los 6 siniestros en la película de Marvel y Sony

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Un motivo por el que los fans del trepamuros esperan con ansias el estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), además de por el más que posible regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire como variantes de Peter Parker, es porque el filme será la presentación de los Seis Siniestros... O de casi todos ellos.

El 'Insider' Daniel Rachtman ha informado en su cuenta de Twitter que el filme tendrá como villanos al Doctor Octopus, Electro, el Hombre de Arena, el Duende Verde y el Lagarto, mientras que Big Screen Leaks ha confirmado que Paul Giamatti no regresará para interpretar a Rhino en esta película.

So the No Way Home villains are Goblin, Ock, Sandman, Lizard and Electro.

Por tanto, si esta información es buena, faltaría un personaje para completar la formación del grupo de villanos, que bien podría ser cualquier otro personaje como, por ejemplo, el Buitre de Michael Keaton o, lo que sería más sorprendente, pero mucho más excitante para los fans, el Venom de Tom Hardy.

By the way, Rhino isn't in #SpiderManNoWayHome. He is frequently talked about and is the butt of many jokes. pic.twitter.com/Uhj9ktuWS2