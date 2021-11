Spider-Man No Way Home: Filtrado Tobey Maguire en material promocional oficial de Marvel y Sony

Spider-Man No Way Home: Filtrada la presencia de Tobey Maguire en material promocional oficial de Marvel y Sony

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

La expectación por el estreno de 'Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa)' es máxima. Tanto es así que todo el material de las promociones y el merchandising está siendo mirado con lupa por el fandom para intentar confirmar la soñada presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la tercera aventura en solitario del Peter Parker de Tom Holland. Una imagen promocional oficial parecería haber filtrado, sin querer, la presencia del Spidey de Sam Raimi en la cinta que llegará a los cines el 16 de diciembre.

Ha sido un usuario de Twitter, Dominic Kravitz, quien ha compartido una imagen oficial de un panfleto de Bark Box. Puede verse al superhéroe arácnido representado con una variedad de estilo, pero puede verse que en la esquina superior, en la parte derecha del cartel, puede verse la máscara de otro Spider-Man y el modelo correspondería a la versión de Maguire.

Por supuesto, las dudas sobre la veracidad de la imagen han comenzado a surgir. Pero Kravitz no dudó en crear un vídeo mostrando en sus manos el panfleto, moviéndolo y llegando a hacer zoom con la cámara. "Ahí tenéis la imagen. No es falsa, yo no la he falsificado. Aquí la tenéis, espero que sea prueba suficiente de que es real", escribió.

Here's a video of what I got in the bark box. Just in case you thought the image was fake. pic.twitter.com/D6WWrjYv36 — Dom (@Dominic_kravitz) November 25, 2021

Efectivamente, en la web oficial de Bark Box, una marca que vende diferentes productos para perros, tienen una promoción con merchandising relacionado con Spider-Man: No Way Home, como juguetes con forma de Spider-Man o el Doctor Strange.

Tocará esperar para saber si se trata de una filtración o solamente de un error de PhotoShop a la hora de maquetar el cartel promocional. Tanto si se confirma la rumoreada presencia de Maguire y Garfield como si no, lo cierto es que 'No Way Home' trae de regreso a un épico grupo de supervillanos provenientes de las dos sagas anteriores.

Así, algo de lo que tienen certeza los fans, es que el Duende Verde de Willem Dafoe o el Sandman de Thomas Haden Church, como también el Doctor Octopus de Alfred Molina, el Lagarto de Rhys Ifans y el Electro de Jamie Foxx ofrecerán una batalla épica que por sí sola ya garantiza un hype brutal.