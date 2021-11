Spider-Man No Way Home: ¿Doctor Octopus es aliado de Peter Parker... y tiene tecnología Stark?

Spider-Man No Way Home: ¿Doctor Octopus es aliado de Peter Parker... Con tecnología Stark?

Spider-Man No Way Home: ¿Doctor Octopus es aliado de Peter Parker... Con tecnología Stark?

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

El segundo tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' dejó un detalle que no pasó desapercibido a los fans. Después de que el Doctor Octopus atrape al Peter Parker de Tom Holland, de no reconocerle al no contar con el rostro de Tobey Maguire, puede verse al villano compartiendo una escena divertida con el Hombre Araña, MJ y Ned Leeds en la que estos se ríen de su particular nombre.

Debido a lo irreverente de la secuencia, y a que el villano no parece estar preso por el Spider-Man de Holland, todo apunta a que se trata de una conversación amable entre aliados... o a menos no entre enemigos. Por otro lado, en otro momento del avance, puede verse al Electro de Jamie Foxx atacar al Doctor Octopus. De ahí, que haya surgido la teoría entre los fans de que el personaje interpretado por Alfred Molina haya cambiado de bando.

Cabe recordar que tanto el Doctor Octopus como The Sandman y Lagarto no terminaron a malas con el superhéroe arácnido, en el sentido, de que acababan aceptando sus respectivas derrotas y no aparentaba haber rencor en ellos. Sin embargo, su regreso dentro del UCM apunta a que tienen ganas de revancha.

Por otro lado, también en 'Spider-Man 2', el Doctor Octopus se convertía en villano porque los tentáculos, guiados por inteligencia artificial, terminaban dominándolo después de que el chip inhibidor que lo impedía se fusionase con su columna vertebral.

Este chip podría ser reparado en 'Spider-Man: No Way Home' y así el villano podría volver al bando de los buenos. Una posible prueba es que los tentáculos metálicos cambian su diseño en el adelanto, pasando a ser rojos y dorados recordando sospechosamente a la armadura de Iron Man. Aunque podría ser una prueba de que en su realidad el Octopus ya no es un villano y se ha aliado con los buenos, otra teoría apunta a que Otto Octavius solo ha robado tecnología de Tony Stark, con la que también contaría Electro, para mejorar sus habilidades, lo que también explicaría este cambio de color.

De los villanos que irrumpen en la película, precisamente Octopus es uno de los que puede redimirse. A diferencia de los cómics, donde es una mente maestra despiadada y malvada, la versión de Sam Raimi el personaje de Molina era víctima de unas terribles circunstancias. Con lo cual, si cambiase de bando, podría ser un aliado poderoso para Spider-Man, puede solo tendría que enfrentarse a cuatro villanos en lugar de a cinco y contaría con ayuda extra.

De momento, toco queda en el campo de la especulación. Dirigida por Jon Watts, 'Spider-Man: No Way Home' llegará a los cines el 17 de diciembre y tendrá el reto de responder a todas las preguntas que hay debido a los rumores relacionados con el spiderverso y la irrupción de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la cinta.